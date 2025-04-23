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  4. Стародубцева разгромила Фругвиртову и вышла во 2-й раунд турнира в Мадриде
WTA
23 апреля 2025, 17:52 | Обновлено 23 апреля 2025, 17:57
1427
5

Стародубцева разгромила Фругвиртову и вышла во 2-й раунд турнира в Мадриде

Неожиданно простая победа Юлии в двух сетах на старте основы после сложной квалификации

23 апреля 2025, 17:52 | Обновлено 23 апреля 2025, 17:57
1427
5
Стародубцева разгромила Фругвиртову и вышла во 2-й раунд турнира в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 99) вышла в 1/32 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В первом раунде украинка в двух сетах разгромила 19-летнюю чешку Линду Фругвиртову (WTA 145) за 1 час и 25 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/64 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – Линда Фругвиртова (Чехия) [WC] – 6:2, 6:2

Стародубцева и Фругвиртова впервые провели очное противостояние.

Следующей соперницей Юлии будет 12-я сеяная Каролина Мухова, которая также представляет Чехию.

Стародубцева первой из украинок стартовала в основе тысячника в столице Испании. Юлия вышла в основную сетку через квалификацию, где в сложных поединках переиграла Хлоэ Паке и Эльзу Жакемо.

Юлия впервые в 2025 году смогла пройти во второй круг в основной сетке соревнований любого уровня.

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Юлия Стародубцева Линда Фругвиртова WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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Sashamar
Не наврочьте. Поки що це тепла ванна. Фругвіртова тільки намагається збити масло з молока в яке провалилася після досягнень в свої 16 років. От з Муховой буде перший серйозний іспит.
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+2
Forcer Petya
Нарешті Юля знову почала показувати хороший теніс!
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+2
C.Пеклов
Молодець! Попередні два матчі пішли на користь Юлі.Вона краще суперниці відчувала корт.Глядачі прийшли щоб подивитися на перемогу талановитої чешки,і тут несподівано для них невідома їм українка показала,що вона грає краще!
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+1
Falko
Юлька повертається ) Невже найняла тренера? ;)
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0
KirTheKing
наступна мухова. а далі, скоріш за все з малечею зіграє у півфіналі 
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0
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