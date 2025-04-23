Стародубцева разгромила Фругвиртову и вышла во 2-й раунд турнира в Мадриде

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 99) вышла в 1/32 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В первом раунде украинка в двух сетах разгромила 19-летнюю чешку Линду Фругвиртову (WTA 145) за 1 час и 25 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/64 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – Линда Фругвиртова (Чехия) [WC] – 6:2, 6:2

Стародубцева и Фругвиртова впервые провели очное противостояние.

Следующей соперницей Юлии будет 12-я сеяная Каролина Мухова, которая также представляет Чехию.

Стародубцева первой из украинок стартовала в основе тысячника в столице Испании. Юлия вышла в основную сетку через квалификацию, где в сложных поединках переиграла Хлоэ Паке и Эльзу Жакемо.

Юлия впервые в 2025 году смогла пройти во второй круг в основной сетке соревнований любого уровня.