Набрала форму? Стародубцева пробилась в 1/16 финала супертурнира в Мадриде

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 99) выиграла уже четвертый матч на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла лаки-лузера Элизабетту Коччаретто (Италия, WTA 87) за 1 час и 57 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/32 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – Элизабетта Коччаретто (Италия) [LL] – 7:6 (7:5), 6:4

В первой партии Юлия дважды отыграла у итальянки брейк.

Это была первая встреча соперниц. Стародубцева должна была сыграть во втором круге с Каролиной Муховой, но чешка снялась из-за болезни.

Следующей соперницей Стародубцевой будет 18-я сеяная «нейтралка» Людмила Самсонова.

Юлия стартовала в Мадриде в квалификации, где прошла Хлоэ Паке и Эльзу Жакемо. А на старте основы украинка справилась с Линдой Фругвиртовой. Стародубцева играет в столице Испании уже четвертый день подряд и в сумме провела на кортах около девяти часов.

Юлия первой из украинок пробилась в 1/16 финала Мадрида. 24 апреля свой поединок второго раунда также проведет Даяна Ястремская, а в пятницу на тысячнике стартуют Марта Костюк и Элина Свитолина.

Перед стартом Мадрида лузстрик Юлии составлял четыре матча. Сейчас на счету Стародубцевой семь побед в сезоне 2025 года в 19 поединках, четыре из которых – в столице Испании.