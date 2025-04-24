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  4. Набрала форму? Стародубцева пробилась в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
WTA
24 апреля 2025, 20:10 | Обновлено 24 апреля 2025, 20:17
2024
8

Набрала форму? Стародубцева пробилась в 1/16 финала супертурнира в Мадриде

Юлия в двух сетах выиграла у Элизабетты Коччаретто во втором раунде тысячника в Испании

24 апреля 2025, 20:10 | Обновлено 24 апреля 2025, 20:17
2024
8
Набрала форму? Стародубцева пробилась в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 99) выиграла уже четвертый матч на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла лаки-лузера Элизабетту Коччаретто (Италия, WTA 87) за 1 час и 57 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/32 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – Элизабетта Коччаретто (Италия) [LL] – 7:6 (7:5), 6:4

В первой партии Юлия дважды отыграла у итальянки брейк.

Это была первая встреча соперниц. Стародубцева должна была сыграть во втором круге с Каролиной Муховой, но чешка снялась из-за болезни.

Следующей соперницей Стародубцевой будет 18-я сеяная «нейтралка» Людмила Самсонова.

Юлия стартовала в Мадриде в квалификации, где прошла Хлоэ Паке и Эльзу Жакемо. А на старте основы украинка справилась с Линдой Фругвиртовой. Стародубцева играет в столице Испании уже четвертый день подряд и в сумме провела на кортах около девяти часов.

Юлия первой из украинок пробилась в 1/16 финала Мадрида. 24 апреля свой поединок второго раунда также проведет Даяна Ястремская, а в пятницу на тысячнике стартуют Марта Костюк и Элина Свитолина.

Перед стартом Мадрида лузстрик Юлии составлял четыре матча. Сейчас на счету Стародубцевой семь побед в сезоне 2025 года в 19 поединках, четыре из которых – в столице Испании.

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Элизабетта Коччаретто Юлия Стародубцева WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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C.Пеклов
Молодець!За 4 дні поспіль, 4 перемоги!
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+11
andrian311
Молодець! Знайшла ключ до суперниці. В геймі при подачі на матч двічі пощастило через грубі помилки італійки, але це її проблеми. Надіємось, що така гра стане тенденцією)
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+8
Друг ФальКА
Довгожданне "воскресіння" Юлії! Ми всі вірили і чекали! Тож і радість від цієї звитяги розділяю з усім тенісним товариством України і почесним вболівальником, другом Фалько!
Успіху Юліі в наступній принциповій дуелі!
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
u6464u
Важка гра була для обох тенісисток , але Юля була трошки настирнішою, точнішою, зарядженою на перемогу, і в котрий раз взяла своє, з перемогою !
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+3
Vitaly Kozak
Це добре. Суперницю свого рівня потрібно перемагати і на не найулюбленішому покритті.
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+1
Falko
Ну, ось, пішли перемоги і над першою сотнею. Треба повторити )
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0
Sashamar
SuperTennis не став чекати програшу Коччаретто і перемкнув репортаж на Бронцетті - Кіз. Зрозуміло, ця гра рангом вище, але прикро. Тепер треба шукати огляд з кінцівкою.
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0
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