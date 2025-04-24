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WTA
24 апреля 2025, 14:22 | Обновлено 24 апреля 2025, 14:26
506
2

Соперница украинской теннисистки снялась накануне матча с турнира в Мадриде

Юлия Стародубцева сыграет с лаки лузером Элизабеттой Коччаретто из Италии

24 апреля 2025, 14:22 | Обновлено 24 апреля 2025, 14:26
506
2
Соперница украинской теннисистки снялась накануне матча с турнира в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA 12) снялась с грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Причины снятия пока неизвестны, но первая ракетка Чехии не сыграла после мартовского турнира в Майами ни одного матча.

В рамках 1/32 финала Мухова должна была встретиться с украинкой Юлией Стародубцевой (WTA 99). Теперь украинская теннисистка сыграет с лаки лузером Элизабеттой Коччаретто (WTA 87) из Италии.

Ранее в финале квалификации Элизабетта Коччаретто потерпела поражение от француженки Диан Парри (WTA 116).

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Юлия Стародубцева – Каролина Мухова. Прогноз на матч WTA 1000 в Мадриде
WTA Мадрид Каролина Мухова Юлия Стародубцева Элизабетта Коччаретто Диан Парри
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Комментарии 2
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andrian311
Шанс виграти ще один матч і набути впевненості!
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+1
Sit Simurg
Ну і норм ) .. з Мухою шансів не було ...
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+1
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