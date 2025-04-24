Соперница украинской теннисистки снялась накануне матча с турнира в Мадриде

Чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA 12) снялась с грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Причины снятия пока неизвестны, но первая ракетка Чехии не сыграла после мартовского турнира в Майами ни одного матча.

В рамках 1/32 финала Мухова должна была встретиться с украинкой Юлией Стародубцевой (WTA 99). Теперь украинская теннисистка сыграет с лаки лузером Элизабеттой Коччаретто (WTA 87) из Италии.

Ранее в финале квалификации Элизабетта Коччаретто потерпела поражение от француженки Диан Парри (WTA 116).