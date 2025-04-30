Соперница Свитолиной: Костюк навязала борьбу Соболенко в 1/4 финала Мадрида

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 36) завершила выступления на престижном турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В четвертьфинале вторая ракетка Украины в двух близких сетах уступила первой сеяной Арине Соболенко (WTA 1).

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) [24] – Арина Соболенко [1] – 6:7 (4:7), 6:7 (7:9)

В первой партии Марта не сумела подать на партию и упустила один сетбол, а во втором не реализовала еще три сет-поинта на тай-брейке, до этого в 12-м гейме отыграв подачу на матч Соболенко и один матчбол.

Это было третье очное противостояние соперниц. Костюк потерпела третье поражение.

С понедельника Марта вернется в топ-30 рейтинга WTA. В Мадриде она успела переиграть Эмму Радукану, Веронику Кудерметову и Анастасию Потапову.

Несмотря на поражение, Костюк показала достойную борьбу!

В полуфинале тысячника Соболенко сыграет против украинки Элины Свитолиной. Ранее Элина пять раз встречалась с Ариной, на счету Свитолиной одна победа.