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  4. Соперница Свитолиной: Костюк навязала борьбу Соболенко в 1/4 финала Мадрида
WTA
30 апреля 2025, 23:48 | Обновлено 01 мая 2025, 00:08
3095
22

Соперница Свитолиной: Костюк навязала борьбу Соболенко в 1/4 финала Мадрида

Марта в двух напряженных сетах уступила первой ракетке мира

30 апреля 2025, 23:48 | Обновлено 01 мая 2025, 00:08
3095
22
Соперница Свитолиной: Костюк навязала борьбу Соболенко в 1/4 финала Мадрида
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 36) завершила выступления на престижном турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В четвертьфинале вторая ракетка Украины в двух близких сетах уступила первой сеяной Арине Соболенко (WTA 1).

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) [24] – Арина Соболенко [1] – 6:7 (4:7), 6:7 (7:9)

В первой партии Марта не сумела подать на партию и упустила один сетбол, а во втором не реализовала еще три сет-поинта на тай-брейке, до этого в 12-м гейме отыграв подачу на матч Соболенко и один матчбол.

Это было третье очное противостояние соперниц. Костюк потерпела третье поражение.

С понедельника Марта вернется в топ-30 рейтинга WTA. В Мадриде она успела переиграть Эмму Радукану, Веронику Кудерметову и Анастасию Потапову.

Несмотря на поражение, Костюк показала достойную борьбу!

В полуфинале тысячника Соболенко сыграет против украинки Элины Свитолиной. Ранее Элина пять раз встречалась с Ариной, на счету Свитолиной одна победа.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 23
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India Life
Добре що вимотала кобилу. Елiнi буде трошки полегше
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+19
roman75zpr
Эх.. Но, Марта заслуживает уважения и аплодисментов... 
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+19
SosokDayany
Нахімічений транс зрозумів ,що може не вивезти і почав свої мерзенні ігри , а судья як куколд повівся .Марта браво !
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+18
dimando560
Кобилиця гарно маніпулювала, в цьому кацапня профі
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+17
Показать Скрыть 1 ответ
VITASS
Марточка ти розумничка. Пишаюся. Дала бій мужику в юбці. На рівних. Хоча ні - ще і проти узкоглазої тупої курки. 
Подача сьогодні не пішла зовсім, а це був би ключ до перемоги. Але не парься - пізніше ти відірвешся ще над цим мужланом
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+16
Serhii P.
Сьогодні Марта добряче поганяла бульбозавра. Завтра свіжа Світоліна її доб'є. І взагалі, цьому крокодилу варто було б провести гендерний тест і перевірити на допінг.
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+16
Показать Скрыть 1 ответ
Neptun
Якщо відкінути гіркоту поразки, то Марта виглядала дуже пристойно. І ще розуміти (с тренеркой), шо виграти у тіранозавра без першої подачі - неможливо. І с цим щось робити.
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+14
Олексій Олексієв
Чудово Марта грала. Шкода, що не дотиснула. Та ще й упередженість судді...
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+14
Андрій Заліщук
Це та поразка, за яку не соромно, добре Марта повозила бульбу перед півфіналом, у Елі шанси виросли на фінал...сподіваюсь, окреме спасибі Костюк за вибитих двух прошмандовок з заболоття!
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+11
Disiny7
Трохи не пощастило Мартулі, бо бульбозаврша звикла вигризати вирішальні мʼячі.
Але, тримаємо стрій, все попереду, ця поразка вартує перемоги!
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+10
Arctic
Загально виграно очок 112-108
% 1 подачі 67%-51%
Рівна гра, якби ще навчитися заспокоюватися у вирішальні моменти і не тренькати шанси 
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+6
introvert
Дякую за боротьбу, Марта, ти на правильному шляху.
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+4
Vlad Holl
Перша подача підвела  і в першу чергу на тай-брейках. А реалізація брейків і сет болів просто жах. За гру в цілому подяка і подяка , що вимотала бульбозавра по-повній , нажаль не в трьох сетах. Успіхів тобі в Римі і Парижі !
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+4
Poltfut
👍🥎
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+3
C.Пеклов
Боролася,намагалася, але не змогла справиться з психікою в вирішальні моменти матчу Сподіваюся ,що хоч трохи виснажила майбутню суперницю Еліни.
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+1
Vitason
Так Марта,все добре,вже ти краще,а ще трохи часу і ти будеш це опудало,валить по всій програмі!!
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0
Николай Ник
Сама винна!15 брейкпоінтів!!! Шанси потрібно використовувати!
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0
Shvendya7
Я помню, как лошадь ждала с ухмылкой у сетки для рукопожатия. Так что спорт юа ошиблись, они встречались. Дилетанты.
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0
1812
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-9
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bibka stara
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-10
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