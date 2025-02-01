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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала опытного полузащитника Ювентуса
Испания
01 февраля 2025, 19:42 |
408
0

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала опытного полузащитника Ювентуса

Артур Мело перебрался в Ла Лигу

01 февраля 2025, 19:42 |
408
0
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала опытного полузащитника Ювентуса
ФК Жирона. Артур

Жирона объявила о переходе в команду центрального полузащитника Ювентуса Артура Мело, который в новой команде будет выступать на правах аренды до конца сезона.

28-летний экс-игрок сборной Бразилии не входит в планы наставника туринцев Тиаго Мотты. В нынешнем сезоне Артур на поле не выходил.

Контракт игрока завершается по итогам сезона, поэтому летом Мело может стать свободным агентом.

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Жирона Артур Мело Ювентус трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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