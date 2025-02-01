ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала опытного полузащитника Ювентуса

Жирона объявила о переходе в команду центрального полузащитника Ювентуса Артура Мело, который в новой команде будет выступать на правах аренды до конца сезона.

28-летний экс-игрок сборной Бразилии не входит в планы наставника туринцев Тиаго Мотты. В нынешнем сезоне Артур на поле не выходил.

Контракт игрока завершается по итогам сезона, поэтому летом Мело может стать свободным агентом.

