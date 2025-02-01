Испания01 февраля 2025, 19:42 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала опытного полузащитника Ювентуса
Артур Мело перебрался в Ла Лигу
01 февраля 2025, 19:42 |
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Жирона объявила о переходе в команду центрального полузащитника Ювентуса Артура Мело, который в новой команде будет выступать на правах аренды до конца сезона.
28-летний экс-игрок сборной Бразилии не входит в планы наставника туринцев Тиаго Мотты. В нынешнем сезоне Артур на поле не выходил.
Контракт игрока завершается по итогам сезона, поэтому летом Мело может стать свободным агентом.
BENVINGUT ARTHUR! 👋— Girona FC (@GironaFC) February 1, 2025
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