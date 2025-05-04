Битва за путевку в ЛЧ. Болонья и Ювентус разошлись миром в напряженной игре
Хефрен Тюрам открыл счет, а Ремо Фройлер уравнял ситуацию
В матче 35-го тура Серии А Болонья и Ювентус сыграли вничью 1:1.
Гости открыли счет на 9-й минуте, Хефрен Тюрам реализовал передачу Андреа Камбьясо.
На 54-й минуте хозяева сравняли счет благодаря точному удару Ремо Фройлера после ассиста Тейса Даллинга.
Ювентус и Болонья ведут борьбу за место в топ-4, зоне Лиги чемпионов.
Турнирное положение: Наполи (77 очков), Интер (74), Аталанта (68), Ювентус, Рома, Лацио (по 63), Болонья (62), Фиорентина (59).
Серия А. 35-й тур, 4 мая 2025
Болонья – Ювентус – 1:1
Голы: Фройлер, 54 – Тюрам, 9
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