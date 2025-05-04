Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Битва за путевку в ЛЧ. Болонья и Ювентус разошлись миром в напряженной игре
Чемпионат Италии
Болонья
04.05.2025 21:45 – FT 1 : 1
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
04 мая 2025, 23:47 | Обновлено 04 мая 2025, 23:56
154
0

Битва за путевку в ЛЧ. Болонья и Ювентус разошлись миром в напряженной игре

Хефрен Тюрам открыл счет, а Ремо Фройлер уравнял ситуацию

04 мая 2025, 23:47 | Обновлено 04 мая 2025, 23:56
154
0
Битва за путевку в ЛЧ. Болонья и Ювентус разошлись миром в напряженной игре
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35-го тура Серии А Болонья и Ювентус сыграли вничью 1:1.

Гости открыли счет на 9-й минуте, Хефрен Тюрам реализовал передачу Андреа Камбьясо.

На 54-й минуте хозяева сравняли счет благодаря точному удару Ремо Фройлера после ассиста Тейса Даллинга.

Ювентус и Болонья ведут борьбу за место в топ-4, зоне Лиги чемпионов.

Турнирное положение: Наполи (77 очков), Интер (74), Аталанта (68), Ювентус, Рома, Лацио (по 63), Болонья (62), Фиорентина (59).

Серия А. 35-й тур, 4 мая 2025

Болонья – Ювентус – 1:1

Голы: Фройлер, 54 – Тюрам, 9

Фотогалерея

По теме:
«Застенчивый парень». Раньери – про Артема Довбика
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
«Никогда этого не скрывали». В Роме сделали громкое заявление по Довбику
Ювентус Серия A Болонья чемпионат Италии по футболу Болонья - Ювентус Хефрен Тюрам Ремо Фройлер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
Бокс | 04 мая 2025, 08:47 4
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»

Легендарный боксер советует Уайлдеру уйти из бокса

Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
Футбол | 04 мая 2025, 06:23 47
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ

Динамо близко к чемпионству, помешать может только Александрия

Винисиус выбрал нового тренера для Реала. И это не Хаби Алонсо
Футбол | 05.05.2025, 00:02
Винисиус выбрал нового тренера для Реала. И это не Хаби Алонсо
Винисиус выбрал нового тренера для Реала. И это не Хаби Алонсо
Проклятие снято. Кейн мгновенно отреагировал на первый трофей в карьере
Футбол | 04.05.2025, 20:48
Проклятие снято. Кейн мгновенно отреагировал на первый трофей в карьере
Проклятие снято. Кейн мгновенно отреагировал на первый трофей в карьере
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
Бокс | 04.05.2025, 09:11
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
03.05.2025, 18:15 21
Хоккей
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
03.05.2025, 05:49 1
Теннис
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
03.05.2025, 06:23 34
Хоккей
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии
ЧМ по хоккею. Сборная Украины проиграла ключевой матч Японии
03.05.2025, 14:47 144
Хоккей
Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает
Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает
03.05.2025, 03:10 3
Футбол
Зинченко определился с будущим. Журналист рассказал, что решил украинец
Зинченко определился с будущим. Журналист рассказал, что решил украинец
03.05.2025, 23:07 8
Футбол
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
03.05.2025, 00:02 5
Футбол
Ямаль сказал Флику, кто должен заменить Левандовски в Барселоне
Ямаль сказал Флику, кто должен заменить Левандовски в Барселоне
03.05.2025, 21:08
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем