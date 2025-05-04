4 мая на Ренато Далль Ара пройдет матч 35-го тура Серии А Италии, в котором Болонья встретится с Ювентусом. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Болонья

Команда смогла удивить всех в прошлом сезоне. Да, тогда она все-таки уступила спор явно более опытной Аталанте за право замкнуть квартет сильнейших. Но и пятое место было явно выше любых ожиданий и, главное, позволило отправиться в Лигу чемпионов.

На фоне таких успехов Тиаго Мотта отправился в Ювентус. Но сменивший его Итальяно справляется блестяще, с оговоркой, что дебют в главном еврокубке у итальянцев не задался. Зато, быстро набрав обороты после не самого уверенного старта, клуб дошел уже до финала кубка, где с Миланом точно не будет аутсайдером, и ведет борьбу в Серии А за 4-ю позицию, обыграв в апреле Интер! С другой стороны, в прошлом туре была только ничья с достаточно простым и не мотивированным соперником – Удинезе.

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Ювентус

Клуб в прошлом сезоне вообще-то показал наконец-то хороший результат. Причем и в Серии А, где стали третьими, и в кубке страны, завоевав титул. Но при этом Аллегри все равно были не довольны, и сменили его как раз на Тиаго Мотту, заодно резко обновив состав. В итоге итальянского бразильца в марте убрали, что никого не удивило. К тому моменту было позорно проиграно все турниры, что можно, от Суперкубка до Лиги чемпионов, да и в Серии А все больше отставали от лидеров.

Тудор начинал с минимальной, но победы. Вот только после 1:0 с Дженоа последовала только ничья с Ромой, а 2:1 с Лечче и вовсе сменились на поражение Парме. Ну, с Монцей закончили 2:0, но там играли на своем поле с безусловно худшим участником дивизиона, так что такой результат был достаточно закономерен.

Статистика личных встреч

5 из 6 последних матчей, в том числе вот уже четырежды кряду, фиксировались ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество хозяевам арены. Но все же и гости достаточно неплохи и амбициозны, так что ставим на победу Болоньи с форой 0 (коэффициент - 1,68).

Прогноз Sport.ua Болонья Ювентус Фора Болоньи (0) 1.68 Сделать ставку

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