Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Болонья – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Болонья
04.05.2025 21:45 - : -
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
04 мая 2025, 10:33 | Обновлено 04 мая 2025, 10:35
38
0

Болонья – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 4 мая в 21:45 по Киеву

04 мая 2025, 10:33 | Обновлено 04 мая 2025, 10:35
38
0
Болонья – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

4 мая на Ренато Далль Ара пройдет матч 35-го тура Серии А Италии, в котором Болонья встретится с Ювентусом. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Болонья

Команда смогла удивить всех в прошлом сезоне. Да, тогда она все-таки уступила спор явно более опытной Аталанте за право замкнуть квартет сильнейших. Но и пятое место было явно выше любых ожиданий и, главное, позволило отправиться в Лигу чемпионов.

На фоне таких успехов Тиаго Мотта отправился в Ювентус. Но сменивший его Итальяно справляется блестяще, с оговоркой, что дебют в главном еврокубке у итальянцев не задался. Зато, быстро набрав обороты после не самого уверенного старта, клуб дошел уже до финала кубка, где с Миланом точно не будет аутсайдером, и ведет борьбу в Серии А за 4-ю позицию, обыграв в апреле Интер! С другой стороны, в прошлом туре была только ничья с достаточно простым и не мотивированным соперником – Удинезе.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Ювентус

Клуб в прошлом сезоне вообще-то показал наконец-то хороший результат. Причем и в Серии А, где стали третьими, и в кубке страны, завоевав титул. Но при этом Аллегри все равно были не довольны, и сменили его как раз на Тиаго Мотту, заодно резко обновив состав. В итоге итальянского бразильца в марте убрали, что никого не удивило. К тому моменту было позорно проиграно все турниры, что можно, от Суперкубка до Лиги чемпионов, да и в Серии А все больше отставали от лидеров.

Тудор начинал с минимальной, но победы. Вот только после 1:0 с Дженоа последовала только ничья с Ромой, а 2:1 с Лечче и вовсе сменились на поражение Парме. Ну, с Монцей закончили 2:0, но там играли на своем поле с безусловно худшим участником дивизиона, так что такой результат был достаточно закономерен.

Статистика личных встреч

5 из 6 последних матчей, в том числе вот уже четырежды кряду, фиксировались ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество хозяевам арены. Но все же и гости достаточно неплохи и амбициозны, так что ставим на победу Болоньи с форой 0 (коэффициент - 1,68).

Прогноз Sport.ua
Болонья
4 мая 2025 -
21:45
Ювентус
Фора Болоньи (0) 1.68 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Рома – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Кристал Пэлас – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комо установил клубный рекорд в Серии А
Болонья Ювентус Болонья - Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В украинской Суперлиге назвали MVP-сезона
Баскетбол | 04 мая 2025, 03:02 1
В украинской Суперлиге назвали MVP-сезона
В украинской Суперлиге назвали MVP-сезона

Лучшим игроком стал капитан «Днепра» – Станиспав Тимофеенко

Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
Теннис | 03 мая 2025, 21:17 13
Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде

Коко не сумела одолеть Арину в финале соревнований WTA 1000 в столице Испании

Легионер Александрии: «Нет больших волнений по поводу войны в Украине»
Футбол | 04.05.2025, 09:47
Легионер Александрии: «Нет больших волнений по поводу войны в Украине»
Легионер Александрии: «Нет больших волнений по поводу войны в Украине»
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
Хоккей | 03.05.2025, 18:15
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
Бокс | 04.05.2025, 09:11
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко определился с будущим. Журналист рассказал, что решил украинец
Зинченко определился с будущим. Журналист рассказал, что решил украинец
03.05.2025, 23:07 2
Футбол
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
03.05.2025, 08:26 4
Бокс
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
03.05.2025, 07:48 2
Бокс
Соболенко прокомментировала победу над Свитолиной в полуфинале Мадрида
Соболенко прокомментировала победу над Свитолиной в полуфинале Мадрида
03.05.2025, 06:23
Теннис
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
Украинский футболист стал настоящей звездой в Трабзонспоре
02.05.2025, 21:07 6
Футбол
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
03.05.2025, 00:02 4
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал турнира в Мадриде
03.05.2025, 05:49
Теннис
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
02.05.2025, 08:27 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем