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  4. Винисиус выбрал нового тренера для Реала. И это не Хаби Алонсо
Испания
05 мая 2025, 00:02 | Обновлено 05 мая 2025, 00:40
482
1

Винисиус выбрал нового тренера для Реала. И это не Хаби Алонсо

Бразилец будет рад снова поработать с Сантьяго Солари

05 мая 2025, 00:02 | Обновлено 05 мая 2025, 00:40
482
1
Винисиус выбрал нового тренера для Реала. И это не Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти летом покинет клуб.

Наиболее вероятным кандидатом на его замену является Хаби Алонсо, однако испанец придет в клуб только после завершения Клубного чемпионата мира 2025 года. По информации Defensa Central, временно обязанности главного тренера «бланкос» на себя возьмет Сантьяго Солари, который работает сейчас на должности директора по футболу в «Реале».

Кандидатуру Солари посоветовал звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор, которому очень нравилось работать с Сантьяго.

У аргентинца уже был опыт работы тренером мадридского «Реала», когда он в сезоне 2018/19 возглавлял королевский клуб на протяжении почти 6 месяцев.

РРанее сообщалось, что «Реал» выбрал Хаби Алонсо в качестве преемника Карло Анчелотти.

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Сантьяго Солари Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид отставка назначение тренера Ла Лига Винисиус Жуниор
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 1
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AndiM
Хто він такий ,щоб когось вибирати в реалі? Там таких вінісіусів були сотні . Їдь в Ріо і там на пляжі вибираай щось.
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