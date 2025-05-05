Винисиус выбрал нового тренера для Реала. И это не Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти летом покинет клуб.

Наиболее вероятным кандидатом на его замену является Хаби Алонсо, однако испанец придет в клуб только после завершения Клубного чемпионата мира 2025 года. По информации Defensa Central, временно обязанности главного тренера «бланкос» на себя возьмет Сантьяго Солари, который работает сейчас на должности директора по футболу в «Реале».

Кандидатуру Солари посоветовал звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор, которому очень нравилось работать с Сантьяго.

У аргентинца уже был опыт работы тренером мадридского «Реала», когда он в сезоне 2018/19 возглавлял королевский клуб на протяжении почти 6 месяцев.

РРанее сообщалось, что «Реал» выбрал Хаби Алонсо в качестве преемника Карло Анчелотти.