В понедельник, 5 мая, состоится матч 35-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» – «Ноттингем Форест». Встреча пройдёт на стадионе «Селлхерст Парк» в Лондоне.

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Кристал Пэлас

Последний раз а матчах АПЛ «Кристал Пэлас» выигрывал 5 апреля. Тогда команда со счетом 2:1 обыграла «Брайтон». Затем последовали поражения от «Манчестер Сити» (2:5) и «Ньюкасла» (0:5), а также ничьи в матчах с «Борнмутом» (0:0) и «Арсеналом» (2:2). В турнирной таблице команда занимает 12 место. В то же время «Кристал Пэлас» вышел в финал Кубка Англии. В полуфинале команда разобралась с «Астон Виллой» (3:0). Соперником «Кристал Пэлас» в битве за трофей будет «Манчестер Сити».

Ноттингем Форест

«Ноттингем Форест» шел на третьем месте, но затем немного притормозил. После победы над «Манчестер Юнайтед» (1:0), команда проиграла «Астон Вилле» (1:2) и «Эвертону» (0:1). Затем последовали победа над «Тоттенхэмом» (2:1) и поражение от «Брентфорда» (0:2). В турнирной таблице «Ноттингем Форест» идет на шестом месте. Но борьба за зону Лиги чемпионов в самом разгаре и у команды неплохие шансы туда попасть.

Личные встречи

В матче первого круга «Ноттингем Форест» одержал победу со счетом 1:0. Из пяти последних поединков этих команд «Ноттингем Форест» выиграл два. Три матча завершились вничью.

«Кристал Пэлас» – «Ноттингем Форест»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Кристал Пэлас» забивает в среднем по 1,12 гола за игру. Средняя результативность «Ноттингем Форест» в гостях составляет 1,71 гола за матч.

Возможные составы

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Гехи, Лакруа, Ричардс, Эзе, Сарр, Митчелл, Муньос, Камада, Уортон, Матета.

«Ноттингем Форест»: Селс, Уильямс, Айна, Мурило, Миленкович, Андерсон, Йейтс, Гиббс-Уайт, Домингес, Эланга, Вуд.

Прогноз

«Кристал Пэлас» мало забивает в домашних матчах. Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,85.

Прогноз Sport.ua Кристал Пэлас Ноттингем Форест Тотал меньше 2,5 1,85 Сделать ставку

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