Ноттингем Форест потерял важные очки в борьбе за выход в Лигу чемпионов

В матче 35-го тура АПЛ Кристалл Пэлас на своем поле сыграл вничью с Ноттингем Форест (1:1).

Лесники потеряли важные очки в борьбе за выход в Лигу чемпионов.

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Во втором тайме на 60-й минуте Эберечи Эзе реализовал пенальти, выведя Кристал Пэлас вперед. Однако уже на 64-й минуте Ноттингем Форест сравнял счет усилиями Мурильо.

Эта ничья оставила Ноттингем Форест на 6-м месте в турнирной таблице с отставанием на 2 очка от Ньюкасла и Челси 5 лучших команд АПЛ попадут в Лигу чемпионов.

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (82), Арсенал (67), Манчестер Сити (64), Ньюкасл, Челси (по 63), Ноттингем Форест (61), Астон Вилла (60).

АПЛ. 35-й тур, 5 мая 2025

Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 1:1

Голы: Эзе, 60 (пен) – Мурильо, 64

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