Ноттингем Форест потерял важные очки в борьбе за выход в Лигу чемпионов
Матч лесников против команды Кристал Пэлас завершился вничью
В матче 35-го тура АПЛ Кристалл Пэлас на своем поле сыграл вничью с Ноттингем Форест (1:1).
Лесники потеряли важные очки в борьбе за выход в Лигу чемпионов.
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Во втором тайме на 60-й минуте Эберечи Эзе реализовал пенальти, выведя Кристал Пэлас вперед. Однако уже на 64-й минуте Ноттингем Форест сравнял счет усилиями Мурильо.
Эта ничья оставила Ноттингем Форест на 6-м месте в турнирной таблице с отставанием на 2 очка от Ньюкасла и Челси 5 лучших команд АПЛ попадут в Лигу чемпионов.
Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (82), Арсенал (67), Манчестер Сити (64), Ньюкасл, Челси (по 63), Ноттингем Форест (61), Астон Вилла (60).
АПЛ. 35-й тур, 5 мая 2025
Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 1:1
Голы: Эзе, 60 (пен) – Мурильо, 64
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