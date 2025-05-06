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Кристал Пэлас
05.05.2025 22:00 – FT 1 : 1
Ноттингем Форест
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Англия
06 мая 2025, 00:12 | Обновлено 06 мая 2025, 00:23
106
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Ноттингем Форест потерял важные очки в борьбе за выход в Лигу чемпионов

Матч лесников против команды Кристал Пэлас завершился вничью

06 мая 2025, 00:12 | Обновлено 06 мая 2025, 00:23
106
1
Ноттингем Форест потерял важные очки в борьбе за выход в Лигу чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35-го тура АПЛ Кристалл Пэлас на своем поле сыграл вничью с Ноттингем Форест (1:1).

Лесники потеряли важные очки в борьбе за выход в Лигу чемпионов.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Во втором тайме на 60-й минуте Эберечи Эзе реализовал пенальти, выведя Кристал Пэлас вперед. Однако уже на 64-й минуте Ноттингем Форест сравнял счет усилиями Мурильо.

Эта ничья оставила Ноттингем Форест на 6-м месте в турнирной таблице с отставанием на 2 очка от Ньюкасла и Челси 5 лучших команд АПЛ попадут в Лигу чемпионов.

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (82), Арсенал (67), Манчестер Сити (64), Ньюкасл, Челси (по 63), Ноттингем Форест (61), Астон Вилла (60).

АПЛ. 35-й тур, 5 мая 2025

Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 1:1

Голы: Эзе, 60 (пен) – Мурильо, 64

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Трохи шкода Ноттінгем. Довго йшли на третьому місці і тут вже шосте.....
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