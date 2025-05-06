Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 1:1. Орлы в лесу. Видео голов и обзор

В матче 35-го тура АПЛ Кристалл Пэлас на своем поле сыграл вничью с Ноттингем Форест (1:1).

Лесники в матче против орлов потеряли важные очки в борьбе за выход в Лигу чемпионов.

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Во втором тайме на 60-й минуте Эберечи Эзе реализовал пенальти, выведя Кристал Пэлас вперед. Однако уже на 64-й минуте Ноттингем Форест сравнял счет усилиями Мурильо.

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АПЛ. 35-й тур, 5 мая 2025

Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 1:1

Голы: Эзе, 60 (пен) – Мурильо, 64