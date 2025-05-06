Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 1:1. Орлы в лесу. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 35-го тура АПЛ
В матче 35-го тура АПЛ Кристалл Пэлас на своем поле сыграл вничью с Ноттингем Форест (1:1).
Лесники в матче против орлов потеряли важные очки в борьбе за выход в Лигу чемпионов.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Во втором тайме на 60-й минуте Эберечи Эзе реализовал пенальти, выведя Кристал Пэлас вперед. Однако уже на 64-й минуте Ноттингем Форест сравнял счет усилиями Мурильо.
АПЛ. 35-й тур, 5 мая 2025
Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 1:1
Голы: Эзе, 60 (пен) – Мурильо, 64
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Sport.ua предостерегает от неправильного выбора и потери целого месяца жизни
Александр Караваев поделился мнением о возможном трансфере в донецкий клуб