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Кристал Пэлас
05.05.2025 22:00 – FT 1 : 1
Ноттингем Форест
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Англия
06 мая 2025, 01:15 | Обновлено 06 мая 2025, 01:28
24
0

Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 1:1. Орлы в лесу. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 35-го тура АПЛ

06 мая 2025, 01:15 | Обновлено 06 мая 2025, 01:28
24
0
Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 1:1. Орлы в лесу. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35-го тура АПЛ Кристалл Пэлас на своем поле сыграл вничью с Ноттингем Форест (1:1).

Лесники в матче против орлов потеряли важные очки в борьбе за выход в Лигу чемпионов.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Во втором тайме на 60-й минуте Эберечи Эзе реализовал пенальти, выведя Кристал Пэлас вперед. Однако уже на 64-й минуте Ноттингем Форест сравнял счет усилиями Мурильо.

АПЛ. 35-й тур, 5 мая 2025

Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 1:1

Голы: Эзе, 60 (пен) – Мурильо, 64

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Мурильо (Ноттингем Форест).
60’
ГОЛ ! С пенальти забил Эберечи Эзе (Кристал Пэлас).
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Ноттингем Форест потерял важные очки в борьбе за выход в Лигу чемпионов
Кристал Пэлас Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Эберечи Эзе Мурилло дос Сантос
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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