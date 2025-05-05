Кристал Пэлас – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 мая в 22:00 матч 35-го тура АПЛ
В понедельник, 5 мая, состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
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