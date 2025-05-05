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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
05.05.2025 22:00 - : -
Ноттингем Форест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 мая 2025, 15:01 |
24
0

Кристал Пэлас – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 мая в 22:00 матч 35-го тура АПЛ

05 мая 2025, 15:01 |
24
0
Кристал Пэлас – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 5 мая, состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Кристал Пэлас – Ноттингем Форест
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Кристал Пэлас Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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