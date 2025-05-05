Реал отказался от голкипера из-за финансов

Мадридский «Реал» рассчитывал купить голкипера в летнее трансферное окно 2025 года.

Причиной этого является возможный уход украинца Андрей Лунина, который ищет новый вызов из-за нехватки игровой практики. Главной целью мадридцев был голкипер «Эспаньола» Хоан Гарсия, за которым скауты «бланкос» следят еще с прошлого сезона.

Однако в итоге мадридцы отказались от трансфера Гарсии из-за его стоимости. Каталонцы хотят получить за Гарсию 30-35 млн евро, на что мадридцы не готовы идти.

Ранее сообщалось, что в «Реал» может вернуться испанский вратарь Кепа Аррисабалага.