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Испания
05 мая 2025, 01:19 |
263
0

Реал отказался от голкипера из-за финансов

Хоан Гарсия не перейдет в мадридский клуб

05 мая 2025, 01:19 |
263
0
Реал отказался от голкипера из-за финансов
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоан Гарсия

Мадридский «Реал» рассчитывал купить голкипера в летнее трансферное окно 2025 года.

Причиной этого является возможный уход украинца Андрей Лунина, который ищет новый вызов из-за нехватки игровой практики. Главной целью мадридцев был голкипер «Эспаньола» Хоан Гарсия, за которым скауты «бланкос» следят еще с прошлого сезона.

Однако в итоге мадридцы отказались от трансфера Гарсии из-за его стоимости. Каталонцы хотят получить за Гарсию 30-35 млн евро, на что мадридцы не готовы идти.

Ранее сообщалось, что в «Реал» может вернуться испанский вратарь Кепа Аррисабалага.

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Хоан Гарсия Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Эспаньол
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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