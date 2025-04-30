Лунин обиделся на Реал. Перес уже нашел замену украинцу
Кепа Аррисабалага может вернуться в Мадрид
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку.
По информации испанского издания Relevo, Лунин может искать ухода из клуба из-за нехватки игровой практики, к тому же его конкурент Тибо Куртуа продлит с «Реалом» контракт. Украинский голкипер до сих пор обижен на клуб и помнит тот момент, когда ему не позволили сыграть в финале Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд.
Руководство «Реала» уже имеет план на случай, если Лунин уйдет летом. Клуб вернет голкипера Кепу Аррисабалагу, который летом станет свободным агентом. Кепа оставил хорошее впечатление у Флорентино Переса от своей игры за мадридский клуб в прошлом сезоне.
В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.
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