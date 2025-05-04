Гонки за золото продолжаются. Александрия победила Полесье

В Житомире состоялся поединок между «Полесьем» и «Александрией». Это противостояние можно смело назвать центральным в 27-м туре Украинской Премьер-лиги, учитывая задачи, которые ставят перед собой команды в текущем сезоне. «Желто-черные», с одной стороны, преследуют «Динамо» в борьбе за чемпионство, а с другой – пытаются удержать второе место, дающее путевку в Лигу Европы. «Волки», в свою очередь, намерены отстоять четвертую позицию и таким образом завоевать право выступить в Лиге конференций.

«Желто-черные» активно начали встречу и едва не добились своего. После единоборства Кравченко и Сарапия в штрафной хозяев, в результате которого футболист «Александрии» оказался на газоне, арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Но посмотрев видеоповтор, Балакин отменил свое решение. В дальнейшем гости продолжили больше контролировать мяч и прессингом оказывали давление на соперников. «Волки» пытались организовывать свои контратаки, но они в основном разрушались до штрафной команды Руслана Ротаня.

А вот в середине первого тайма уже житомиряне взяли мяч под контроль. Правда, перевод игры к штрафной «Александрии» у хозяев не получался, поскольку александрийцы старались перекрывать свободные зоны уже на половине поля «Полесья». Команды играли осторожно, но гости были более нацелены на ворота соперников, за что и получили награду. Свои бойцовские качества продемонстрировал Иван Калюжный. Полузащитнику разбили голову, а после получения медицинской помощи он вернулся на поле и через несколько минут от линии штрафной нанес удар точно в угол.

«Волки» до перерыва создали мало остроты у ворот «желто-черных», и вспоминается разве что удар Сарапия, с которым справился Ермаков. Но в компенсированное к первому тайму время хозяева неожиданно сравняли счет. После прострела Назаренко Шабанов не сумел пробить, но мяч долетел до Батисты, который переправил футбольный снаряд в ворота.

Вторая половина встречи началась с неприятностей для «Полесья». Майсурадзе сбил Цару и получил желтую карточку, которая для него стала второй в матче. Тренерскому штабу Имада Ашура пришлось снимать с игры довольно активного форварда Бристрича, чтобы закрыть появившуюся брешь на фланге обороны (на поле вышел Михайличенко).

Такое развитие событий неожиданно позитивно подействовало на «волков», которые активно побежали в атаку. И отличную возможность для взятия ворот упустил Батиста, ворвавшийся в штрафную и не сумевший пробить голкипера. Александрийцы ответили ударом Филиппова из центра штрафной, на который среагировал Кудрик.

И все же, «желто-черные» завладели преимуществом, пытаясь использовать численный перевес. Кудрик находился в постоянном напряжении, отбивая удары соперников и реагируя на прострелы в штрафную, а после удара Кампуша житомирян выручила перекладина. И выстоять хозяева не смогли: после заброса от Кравченко Цара перебросил мяч через голкипера, отметившись результативным ударом в третьем матче подряд.

До конца поединка оставалось еще достаточно времени, но житомиряне так и не сумели что-то создать у ворот «Александрии». В следующем туре сегодняшние соперники проведут очень непростые дуэли. «Полесье» будет принимать «Динамо», которое стремительно приближается к чемпионству, а «желто-черные» во Львове встретятся с «Карпатами», которые ведут борьбу с житомирянами за четвертую позицию.

Наши оценки:

«Полесье» (замены): Михайличенко – 6,0, Гонсалвеш – 5,5, Андриевский – б/о, Йосефи – б/о

«Александрия» (замены): Ковалец – 6,0, Смирный – 5,5, Беляев – б/о, Булеца – б/о, Копына – б/о

Украинская Премьер-лига. 27-й тур.

«Полесье» – «Александрия» - 1:2

Голы: Батиста, 45+1 – Калюжный, 32, Цара, 78

Предупреждения: Майсурадзе, 35, Андриевский, 90+4 – Мартынюк, 57, Шабанов, 90+2

Удаления: Майсурадзе, 51 (второе предупреждение)

«Полесье»: Кудрик – Матич (Андриевский, 82), Чоботенко, Сарапий – Назаренко (Йосефи, 82), Бабенко, Крушинский, Майсурадзе, Гуцуляк – Бристрич (Михайличенко, 54), Батиста (Гонсалвеш, 70)

«Александрия»: Г. Ермаков – Мартынюк (Копына, 88), Шабанов, Кампуш, Кравченко – Калюжный – Цара, Мишнёв (Ковалец, 62), Шепелев (Смирный, 81), Козак (Беляев, 81), Филиппов (Булеца, 81)

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион: «Центральный» (Житомир)

Удары (в створ): 6 (3) – 13 (6)

Угловые: 1 – 6

Оффсайды: 2 – 1

АЛЕКСАНДРИЯ – ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 19°C