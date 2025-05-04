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Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 20:00 | Обновлено 04 мая 2025, 20:30
3300
54

Гонки за золото продолжаются. Александрия победила Полесье

Гол и ассист Цары приносят «горожанам» очередную победу

04 мая 2025, 20:00 | Обновлено 04 мая 2025, 20:30
3300
54
Гонки за золото продолжаются. Александрия победила Полесье
УПЛ

В Житомире состоялся поединок между «Полесьем» и «Александрией». Это противостояние можно смело назвать центральным в 27-м туре Украинской Премьер-лиги, учитывая задачи, которые ставят перед собой команды в текущем сезоне. «Желто-черные», с одной стороны, преследуют «Динамо» в борьбе за чемпионство, а с другой – пытаются удержать второе место, дающее путевку в Лигу Европы. «Волки», в свою очередь, намерены отстоять четвертую позицию и таким образом завоевать право выступить в Лиге конференций.

«Желто-черные» активно начали встречу и едва не добились своего. После единоборства Кравченко и Сарапия в штрафной хозяев, в результате которого футболист «Александрии» оказался на газоне, арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Но посмотрев видеоповтор, Балакин отменил свое решение. В дальнейшем гости продолжили больше контролировать мяч и прессингом оказывали давление на соперников. «Волки» пытались организовывать свои контратаки, но они в основном разрушались до штрафной команды Руслана Ротаня.

А вот в середине первого тайма уже житомиряне взяли мяч под контроль. Правда, перевод игры к штрафной «Александрии» у хозяев не получался, поскольку александрийцы старались перекрывать свободные зоны уже на половине поля «Полесья». Команды играли осторожно, но гости были более нацелены на ворота соперников, за что и получили награду. Свои бойцовские качества продемонстрировал Иван Калюжный. Полузащитнику разбили голову, а после получения медицинской помощи он вернулся на поле и через несколько минут от линии штрафной нанес удар точно в угол.

«Волки» до перерыва создали мало остроты у ворот «желто-черных», и вспоминается разве что удар Сарапия, с которым справился Ермаков. Но в компенсированное к первому тайму время хозяева неожиданно сравняли счет. После прострела Назаренко Шабанов не сумел пробить, но мяч долетел до Батисты, который переправил футбольный снаряд в ворота.

Вторая половина встречи началась с неприятностей для «Полесья». Майсурадзе сбил Цару и получил желтую карточку, которая для него стала второй в матче. Тренерскому штабу Имада Ашура пришлось снимать с игры довольно активного форварда Бристрича, чтобы закрыть появившуюся брешь на фланге обороны (на поле вышел Михайличенко).

Такое развитие событий неожиданно позитивно подействовало на «волков», которые активно побежали в атаку. И отличную возможность для взятия ворот упустил Батиста, ворвавшийся в штрафную и не сумевший пробить голкипера. Александрийцы ответили ударом Филиппова из центра штрафной, на который среагировал Кудрик.

И все же, «желто-черные» завладели преимуществом, пытаясь использовать численный перевес. Кудрик находился в постоянном напряжении, отбивая удары соперников и реагируя на прострелы в штрафную, а после удара Кампуша житомирян выручила перекладина. И выстоять хозяева не смогли: после заброса от Кравченко Цара перебросил мяч через голкипера, отметившись результативным ударом в третьем матче подряд.

До конца поединка оставалось еще достаточно времени, но житомиряне так и не сумели что-то создать у ворот «Александрии». В следующем туре сегодняшние соперники проведут очень непростые дуэли. «Полесье» будет принимать «Динамо», которое стремительно приближается к чемпионству, а «желто-черные» во Львове встретятся с «Карпатами», которые ведут борьбу с житомирянами за четвертую позицию.

Наши оценки:

«Полесье» (замены): Михайличенко – 6,0, Гонсалвеш – 5,5, Андриевский – б/о, Йосефи – б/о

«Александрия» (замены): Ковалец – 6,0, Смирный – 5,5, Беляев – б/о, Булеца – б/о, Копына – б/о

Украинская Премьер-лига. 27-й тур.

«Полесье» – «Александрия» - 1:2

Голы: Батиста, 45+1 – Калюжный, 32, Цара, 78

Предупреждения: Майсурадзе, 35, Андриевский, 90+4 – Мартынюк, 57, Шабанов, 90+2

Удаления: Майсурадзе, 51 (второе предупреждение)

«Полесье»: Кудрик – Матич (Андриевский, 82), Чоботенко, Сарапий – Назаренко (Йосефи, 82), Бабенко, Крушинский, Майсурадзе, Гуцуляк – Бристрич (Михайличенко, 54), Батиста (Гонсалвеш, 70)

«Александрия»: Г. Ермаков – Мартынюк (Копына, 88), Шабанов, Кампуш, Кравченко – Калюжный – Цара, Мишнёв (Ковалец, 62), Шепелев (Смирный, 81), Козак (Беляев, 81), Филиппов (Булеца, 81)

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион: «Центральный» (Житомир)

Удары (в створ): 6 (3) – 13 (6)

Угловые: 1 – 6

Оффсайды: 2 – 1

АЛЕКСАНДРИЯ – ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 19°C

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Александрия Полесье - Александрия отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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Комментарии 54
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D1927K
Заслужене друге місце для Олександрії в цьому сезоні, вітаю
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+15
Павло
Психічно хворий гєй-поет вєтальок - це узагальнений образ вболівальника шахтьора 
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+14
Показать Скрыть 9 ответов
Олег Мандрівник
Остаётся вопрос только 4 места 🤔
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+14
Капітошkа
Хто б перед початком сезону думав,що Олександрія буде так високо...
Нєжданчик.Молодці!
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+12
Remark
Де найкращий в історії Шахтар? Деее!??
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+10
Показать Скрыть 3 ответа
Andrey_17
Вітаю Санєк з 2м місцем... Еб..ні кроти ви лайно... Не..уй було красти ван Левена у Зорі пад..ль. 
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+9
Показать Скрыть 1 ответ
Viktor Shuper
Шлюхта лежати + смоктати 
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+8
Показать Скрыть 1 ответ
Boodya
Оце вже подобається.
Чи подужає Олександрія кінець сезону? Питання.
Але вже точно ясно, що в цьому сезоні Олександрія молодці
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+8
Показать Скрыть 9 ответов
Gargantua81
очень слабый тренер Ашур. Имитатор.
только индивидуальный класс игроков помогает Полесью добиваться результата.
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
Viktor Shuper
Ротань молодець, хто б там що не звіздів
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+5
Pavel_i_C0
Відмінно!! Тепер, в наступному турі, буде красиво та символічно, якщо Динамо переможе Полісся, а Карпати Олександрію. Кияни, офіційно стануть чемпіонами, а брати-львів'яни займуть четверте єврокубкове місце 
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
Pavel_i_C0
https://m.youtube.com/watch?v=7JvyesjfHCs&pp=ygUq0YjQsNGF0YLQtdGAINCy0LjQut
GC0L7RgNC40Y8g0L_Qu9C30LXQvdGM0gcJCYQJAYcqIYzv
Справжні жітєлі Бамбаса
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+3
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Pavel_i_C0
Залишки лугандонів і під цією новиною палають.. Скоро від їх іржавих їх дуп один попіл залишиться))
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+2
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AK.228
Шпрот, так где начальник твой тернопольский!?
Стыдно признаться !?))
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-2
⚒️Вітальок/ Фан Мурлики😸❤️ЗА ВОВКІВ🐺
😸КОТИК ЛИЧКО УМИВАЄ❗
ВІД НАС СРІБЛО УПЛИВАЄ❗🥈😢😢😢
У новинах заголовки:
💔🐺Не зуміли вОвки:
Здолать Олександрію
Лиш - на Кубок є надії! 🏆 😊
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-11
AK.228
Шпрот, где твой начальник тернопольский!?
Нажрался и спит!?
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-12
apepa
Ротань показывает чемпионскую игру. Теперь все уже в Украине верят что именно Александрия станет первой! Мертвые дырявые вторые. Закрывайте чемпионат!
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-16
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a.fedorenko1953
ЮЯ Спорт - яка боротьба за золото ? Хто дасть дині  втратити 1-е місце , цеж суркове місце.
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-16
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