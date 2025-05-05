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Премьер-лига
Полесье
04.05.2025 18:00 – FT 1 : 2
Александрия
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Украина. Премьер лига
05 мая 2025, 11:37 |
247
0

Имад АШУР: «Совершенно бездумно. Это невозможно. Такого не может быть»

Главный тренер «Полесья» прокомментировал поражение от «Александрии»

05 мая 2025, 11:37 |
247
0
Имад АШУР: «Совершенно бездумно. Это невозможно. Такого не может быть»
ФК Полесье. Имад Ашур

Главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур прокомментировал поражение от «Александрии» (1:2) в матче 27-го тура УПЛ.

– Скажите, пожалуйста, как Вы вообще воспринимаете этот результат, и насколько из этого стоит делать футбольную трагедию?

– Не из результата нужно делать трагедию, а из того, что в такой момент, в таком матче, при такой игре мы остаемся в меньшинстве. Такого не может быть, просто не может быть такого, что на 5 минуте второго тайма, особенно, учитывая, что у нас уже стоит игрок на замену. Мы абсолютно бездумно получаем вторую желтую карточку, это невозможно, так не может быть. И, конечно, это влияет на игру. Что я могу ребятам сказать? Они вдесятером отыграли почти весь второй тайм. Сделали лучший эпизод среди двух команд, чтобы забить второй гол, выход один на один. Было трудно, но играли преданно, сердцем, с желанием. Конечно разъярены все после этого удаления. Это не результат трагедия, а подобные события.

– Но такое случается, и мне интересно: какая была установка после того как команда осталась в меньшинстве? На чем Вы акцентировали внимание?

– Нам пришлось компенсировать то пространство, которое осталось. Вы видели, стоял на бровке Михайличенко и был готов выходить вместо Майсурадзе, а пришлось выходить вместо Адмира. И, конечно, мы потеряли возможность прессинговать, так как мы хотели, так как мы делали, так как нам удавалось во многих эпизодах. И пришлось отойти назад, пришлось компенсировать это пространство, которое у нас осталось свободным и использовать возможности, которые у нас могут быть. Были моменты, мы вдесятером создали тот момент при счете 1:1. Но ребята не железные и сейчас такой период сезона, где против одного из лидеров чемпионата, против сыгранной и сбитой команды оставаться вдесятером, то о чем мы можем говорить?! Конечно была установка не отходить полностью, потому что мы все равно хотели получить сегодня результат. Обидно, что могли, обидно, что сегодня сложилось не в нашу пользу. В первом тайме кроме этого одного удара, кроме этого гола не могу ничего ребятам предъявить, разве что несколько деталей, которые надо было подкорректировать. Свой гол заслуженно забили, и еще создавали и отбирали мячи вблизи половины соперника.

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Теди Цара (Александрия).
52’
Георгий Майсурадзе (Полесье) получает красную карточку.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Батиста (Полесье).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Калюжный (Александрия).
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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Александрия Имад Ашур пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
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