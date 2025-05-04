В воскресенье, 4 мая, состоится поединок 27-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Полесье» встретится с «Александрией». Матч пройдет в Житомире на стадионе «Центральный», игра начнется в 18:00.

После вылета из Кубка Украины «Полесье» необходимо сконцентрироваться на заключительных поединках УПЛ, тем более этого требуют активность конкурентов «волков» и беспроигрышная серия в чемпионате, которая составляет уже 5 матчей подряд. Поэтому, если подопечные Ашура планируют в следующем сезоне выступать в еврокубках, то следует немного поднажать и не выпустить из рук драгоценное 4 место.

На прошлой неделе «Александрия» впервые за 6 лет смогла гарантировать себе медали отечественного первенства, ведь вместе с «Динамо» и «Шахтером» до сих пор продолжают определять, кто какое место займет по итогам УПЛ. Однако, если «горожане» хотят написать новую историю своей команды и взять серебро, то им крайне необходимо побеждать, чтобы оторваться от наступающего на пятки «Шахтера».

Первый матч между этими командами завершился викторией «горожан» со счетом 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Полесье Александрия Перемога Олександрії 2.26 Сделать ставку

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