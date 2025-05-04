Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Александрия. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Полесье
04.05.2025 18:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 00:48 | Обновлено 04 мая 2025, 00:49
61
0

Полесье – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 27-го тура Украинской Премьер-лиги

04 мая 2025, 00:48 | Обновлено 04 мая 2025, 00:49
61
0
Полесье – Александрия. Текстовая трансляция матча
Фк Александрия

В воскресенье, 4 мая, состоится поединок 27-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Полесье» встретится с «Александрией». Матч пройдет в Житомире на стадионе «Центральный», игра начнется в 18:00.

После вылета из Кубка Украины «Полесье» необходимо сконцентрироваться на заключительных поединках УПЛ, тем более этого требуют активность конкурентов «волков» и беспроигрышная серия в чемпионате, которая составляет уже 5 матчей подряд. Поэтому, если подопечные Ашура планируют в следующем сезоне выступать в еврокубках, то следует немного поднажать и не выпустить из рук драгоценное 4 место.

На прошлой неделе «Александрия» впервые за 6 лет смогла гарантировать себе медали отечественного первенства, ведь вместе с «Динамо» и «Шахтером» до сих пор продолжают определять, кто какое место займет по итогам УПЛ. Однако, если «горожане» хотят написать новую историю своей команды и взять серебро, то им крайне необходимо побеждать, чтобы оторваться от наступающего на пятки «Шахтера».

Первый матч между этими командами завершился викторией «горожан» со счетом 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Полесье
4 мая 2025 -
18:00
Александрия
Перемога Олександрії 2.26 Сделать ставку

РЕКЛАМА. УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. ООО «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

• Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 21, с изменениями.

По теме:
ЛНЗ – Заря. Текстовая трансляция матча
25 лет подряд в Лиге чемпионов... Шахтер в следующем сезоне там не сыграет
Колос – Ворскла. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Александрия Полесье - Александрия Имад Ашур Руслан Ротань текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
Футбол | 03 мая 2025, 00:02 4
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»
АНРИ: «Думаешь, что нет лучших, чем Месси и Роналду, но потом пришел он»

Легенда в восторге от Ямаля

УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
Бокс | 03 мая 2025, 08:26 4
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»

Александр высказался о своем первом боксерском спарринге

Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
Футбол | 03.05.2025, 08:55
Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
Хоккей | 03.05.2025, 21:54
Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
Челси нацелился на звезду сборной Украины. Известна сумма трансфера
Футбол | 03.05.2025, 23:26
Челси нацелился на звезду сборной Украины. Известна сумма трансфера
Челси нацелился на звезду сборной Украины. Известна сумма трансфера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
02.05.2025, 08:27 10
Футбол
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
02.05.2025, 07:47 2
Футбол
Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает
Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает
03.05.2025, 03:10 1
Футбол
Флик принял решение по трансферу Неймара
Флик принял решение по трансферу Неймара
02.05.2025, 14:25 3
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов
03.05.2025, 07:48 2
Бокс
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
03.05.2025, 18:15 21
Хоккей
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
03.05.2025, 06:23 34
Хоккей
Кошмар для легенды. О'Салливан проиграл 8 партий подряд китайцу-аматору
Кошмар для легенды. О'Салливан проиграл 8 партий подряд китайцу-аматору
02.05.2025, 14:55 5
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем