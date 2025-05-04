04.05.2025 18:00 – FT 1 : 2
Украина. Премьер лига04 мая 2025, 20:11 |
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Полесье – Александрия – 1:2. С двумя суперголами. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 27-го тура Украинской Премьер-лиги
04 мая 2025, 20:11 |
2953
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В воскресенье, 4 мая, проходил матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Александрия».
Команды играли на стадионе «Центральный» в городе Житомир. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.
Гости добыли победу со счетом 2:1.
Чемпионат Украины. 27-й тур
Полесье – Александрия – 1:2
Голы: Батиста, 45+1 – Калюжный, 32, Цара, 78
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Теди Цара (Александрия).
52’
Георгий Майсурадзе (Полесье) получает красную карточку.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Батиста (Полесье).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Калюжный (Александрия).
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