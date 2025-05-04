Полесье – Александрия – 1:2. С двумя суперголами. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 4 мая, проходил матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Александрия».

Команды играли на стадионе «Центральный» в городе Житомир. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

Гости добыли победу со счетом 2:1.

Чемпионат Украины. 27-й тур

Полесье – Александрия – 1:2

Голы: Батиста, 45+1 – Калюжный, 32, Цара, 78