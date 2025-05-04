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Премьер-лига
Полесье
04.05.2025 18:00 – FT 1 : 2
Александрия
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Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 20:11 |
2953
0

Полесье – Александрия – 1:2. С двумя суперголами. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 27-го тура Украинской Премьер-лиги

04 мая 2025, 20:11 |
2953
0
Полесье – Александрия – 1:2. С двумя суперголами. Видео голов и обзор матча
ФК Полесье

В воскресенье, 4 мая, проходил матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Александрия».

Команды играли на стадионе «Центральный» в городе Житомир. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

Гости добыли победу со счетом 2:1.

Чемпионат Украины. 27-й тур

Полесье – Александрия – 1:2

Голы: Батиста, 45+1 – Калюжный, 32, Цара, 78

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Теди Цара (Александрия).
52’
Георгий Майсурадзе (Полесье) получает красную карточку.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Батиста (Полесье).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Калюжный (Александрия).
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Полесье Житомир Александрия Полесье - Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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