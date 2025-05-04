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Премьер-лига
Полесье
04.05.2025 18:00 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 07:46 |
489
3

Полесье – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Смогут ли подопечные Ротаня оставить «Шахтер» на той же дистанции?

04 мая 2025, 07:46 |
489
3
Полесье – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 4 мая, состоится матч 27 тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором будут играть житомирское «Полесье» и «Александрия». Игра пройдет в Житомире на поле стадиона «Центральный», начало – в 18:00.

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Полесье

«Полесье» сразу после дебюта в элите заявило о намерениях бороться за самые высокие места. Сначала даже реальными выглядели шансы на чемпионство, но в конце концов едва удалось благодаря неожиданной победе в последнем туре над «Шахтером» попасть в еврокубки. Конечно, выступления там в прошлом сезоне – это отдельная печальная история, как и, в принципе, у всех украинских команд, но это уже совсем другая история.

В этом сезоне речь о чемпионстве не идет, но намерения попасть в еврокубки у команды есть. Сейчас «Полесье» идет на четвертом месте, имеет столько же очков, как и пятые «Карпаты», а шестой «Кривбасс» отстает только на три очка. Причем после «Александрии» «волки» будут играть против «Динамо», которое в данном матче может оформить чемпионство, непредсказуемой «Зарей» и прямым конкурентом «Кривбассом», поэтому успех в еврокубковой гонке выглядит под вопросом.

Текущая форма тоже выглядит не очень – три ничьих в четырех последних матчах значительно способствовали написанному в предыдущем абзаце. И пусть ничья с «Карпатами» вопросов не вызывает, но мировые с «Левым берегом» и «Колосом» явно были лишними.

Продлил на неделе контракт с клубом вратарь Кудрик, который останется в Житомире еще на два года.

Александрия

Руслан Ротань в своих командах долго запрягает, зато быстро едет. Так было в молодежной сборной Украины, которая сначала проигрывала всем, кому только можно, а затем впервые в истории вышла на Олимпийские игры. Так есть и в «Александрии» – приняв команду в еврокубковой зоне со значительным гандикапом над конкурентами, команда Ротаня каким-то фантастическим образом сумела это преимущество транжирить.

Однако руководство дало специалисту шанс и не прогадало – в конце концов, Ротань собрал футболистов, которые подходят под его стиль игры, и результаты мы увидели – команда до сих пор имеет шансы на чемпионство, идет второй и при самом худшем для себя сценарии финиширует третьей. Понятно, что руководство клуба хочет сохранить тренера и, по слухам, все к этому идет.

Команда чем-то напоминает чемпионский «Лестер» – как и «лисицы», подопечные Ротаня научились, похоже, на классе на финише сезоне одерживать необходимые победы со счетом 1:0, посмотрим, сработает ли это с «Полесьем».

Не поможет команде едва ли не основная звезда команды – Безерра выбыл до конца сезона. Под вопросом Филиппов, который вроде бы восстановился после травмы, но не факт, что выйдет на поле.

История встреч

Всего сыграно 21 матча: +5=7-9, разница мячей 22:29. Игра первого круга закончилась победой «Александрии» со счетом 1:0, гол забил Смирный.

Ориентировочные составы

«Полесье»: Кудрик – Тейлор, Чоботенко, Матич, Майсурадзе – Бабенко, Сарапий – Гуцуляк, Крушинский, Назаренко – Батиста

«Александрия»: Ермаков – Кравченко, Шабанов, Кампуш, Мартынюк – Мышнев, Калюжный – Козак, Шепелев, Цара – Ковалец

Прогноз на противостояние

Конечно, так и просится здесь ставка на ничью, однако все же спрогнозируем, что «Александрия» сумеет удержать преимущество над «Шахтером» неизменным, одержав победу.

Прогноз Sport.ua
Полесье
4 мая 2025 -
18:00
Александрия
Победа Александрии 2.26 Сделать ставку

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Александрия прогнозы Руслан Ротань
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 3
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Pavel_i_C0
Вперед Олександрія!! Карпати, а не Полісся заслуговують зайняти четверте місце та грати в єврокубках
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⚒️Вітальок/ Фан Мурлики😸❤️ЗА ВОВКІВ🐺
Боремось бодай за 🥈срібло, тож гірникам⚒️ логічно підтримати хлопчиків-вовчиків! Хоч це може і ДК на руку зіграти... Так, ❤️😸Котю?
💚🖤🐺🐺🐺
ХОЧ НАС ДВІЧІ ПОКУСАЛИ -
ТІ ПРОБАЧИМО ПОРАЗКИ❗
ЗДОБУДЬТЕ ВИ ТРИ БАЛИ -
З САШКОЮ, БУДЬ ЛАСКА❗
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0
⚒️Вітальок/ Фан Мурлики😸❤️ЗА ВОВКІВ🐺
☀️Доброе утро всем болельщикам и особый привет, если зайдёшь на ветку, - для тебя, Мурлыка! 😸❤️👋 Тебе рад больше всех, и для меня честь быть твоим фанатом! Ты самый лучший и родной Котик на свете! 🌍
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👉Но на сайте никого:
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