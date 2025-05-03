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  4. Ямаль сказал Флику, кто должен заменить Левандовски в Барселоне
Испания
03 мая 2025, 21:08 |
2949
0

Ямаль сказал Флику, кто должен заменить Левандовски в Барселоне

Ламин хочет, чтобы основным форвардом в команде стал Ферран Торрес

03 мая 2025, 21:08 |
2949
0
Ямаль сказал Флику, кто должен заменить Левандовски в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль и Ферран Торрес

Каталонская «Барселона» находится в активном поиске замены Роберту Левандовски, которому уже 36 лет.

Однако из-за финансовых трудностей каталонцам будет трудно купить высокооплачиваемого форварда. По информации испанского издания El Nacional, Ламин Ямаль посоветовал клубу прекратить поиски нового форварда.

Ламин посоветовал клубу рассмотреть кандидатуру Феррана Торреса, как основного нападающего на следующий сезон. Ямаль сообщил, что ему комфортно играть с испанцем.

Торрес проводит лучший сезон в карьере, в 43 матчах испанец забил 19 голов и сделал четыре ассиста. Ранее Левандовски рассказал, что его в команде должен заменить именно Торрес.

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Роберт Левандовски Ферран Торрес Ламин Ямаль Ханс-Дитер Флик Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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