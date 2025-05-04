Украина. Премьер лига04 мая 2025, 23:40 | Обновлено 04 мая 2025, 23:41
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В Динамо приняли решение касательно подписания легионера
Анхель Торрес не станет игроком киевского клуба
04 мая 2025, 23:40 | Обновлено 04 мая 2025, 23:41
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В киевском «Динамо» приняли решение касательно колумбийского вингера Анхеля Торреса, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, тренерский штаб киевского клуба принял решение не подписывать 25-летнего футболиста.
Анхель Торрес год не играл в футбол из-за обвинения в изнасиловании и мог присоединиться к «Динамо» на правах свободного агента.
Ранее сообщалось о том, что легионер-новичок «Динамо» посетил памятник Лобановскому.
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у меня сложилось впечатление, что бразилец центрбек и Дихтярь могли бы усилить в том числе и Динамо.