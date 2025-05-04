В Динамо приняли решение касательно подписания легионера

В киевском «Динамо» приняли решение касательно колумбийского вингера Анхеля Торреса, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, тренерский штаб киевского клуба принял решение не подписывать 25-летнего футболиста.

Анхель Торрес год не играл в футбол из-за обвинения в изнасиловании и мог присоединиться к «Динамо» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось о том, что легионер-новичок «Динамо» посетил памятник Лобановскому.