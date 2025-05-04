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Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 23:40 | Обновлено 04 мая 2025, 23:41
891
2

В Динамо приняли решение касательно подписания легионера

Анхель Торрес не станет игроком киевского клуба

04 мая 2025, 23:40 | Обновлено 04 мая 2025, 23:41
891
2
В Динамо приняли решение касательно подписания легионера
Twitter. Анхель Торрес

В киевском «Динамо» приняли решение касательно колумбийского вингера Анхеля Торреса, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, тренерский штаб киевского клуба принял решение не подписывать 25-летнего футболиста.

Анхель Торрес год не играл в футбол из-за обвинения в изнасиловании и мог присоединиться к «Динамо» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось о том, что легионер-новичок «Динамо» посетил памятник Лобановскому.

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Даниил Кирияка Источник: Telegram
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Vanil10
клоуни)
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+1
Gargantua81
смотрел сегодня харьковское дерби.
у меня сложилось впечатление, что бразилец центрбек и Дихтярь могли бы усилить в том числе и Динамо.
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-1
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