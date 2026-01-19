Шапаренко оказался перед тяжелым выбором относительно дальнейшей карьеры

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
19 января 2026, 04:02 |
Футболисту будет непросто определиться с будущим

Getty Images/Global Images Ukraine. Шиколай Шапаренко

Киевское «Динамо» предложило Николаю Шапаренко новый контракт на улучшенных условиях.

По информации Transferfeed, Шапаренко оказался перед непростым выбором, ведь интерес к нему также проявляют три известных клуба – «Жирона», «Фенербахче» и «Бешикташ».

27-летний полузащитник выступает за киевлян с января 2018 года, а его действующий контракт действует до 30 сентября 2026 года. В текущем сезоне УПЛ Шапаренко провел 11 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста. Хавбек имеет 48 матчей за сборную Украины.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Шапаренко составляет 8 млн, хотя летом «Динамо» просило 12 млн.

Динамо Киев трансферы Жирона продление контракта Николай Шапаренко трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Фенербахче Бешикташ
Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
