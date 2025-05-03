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  4. ФОТО. Легионер-новичок Динамо посетил памятник Лобановскому
Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 16:31 |
1087
0

ФОТО. Легионер-новичок Динамо посетил памятник Лобановскому

Анхель Торрес находится на просмотре в киевском клубе

03 мая 2025, 16:31 |
1087
0
ФОТО. Легионер-новичок Динамо посетил памятник Лобановскому
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Торрес

Колумбийский вингер Анхель Торрес прибыл в Украину, где пройдет просмотр в составе киевского «Динамо».

Футболист решил посетить знаковые места в столице – в том числе сфотографировался возле памятника Валерия Лобановского на стадионе «Динамо».

В прошлом году Торрес был обвинен в изнасиловании, но все обвинения против игрока были сняты. На данный момент Анхель является свободным агентом и сможет присоединиться к киевскому клубу только в начале следующего сезона. Причина – колумбиец около года неимел игровой практики.

В последнем клубе – австралийском «Сентрал Косте» – вингер провел 93 матча, в которых забил 34 гола и отдал 16 результативных передач.

ФОТО. Колумбийский легионер Анхель Торрес посетил памятник Лобановскому

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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