ФОТО. Легионер-новичок Динамо посетил памятник Лобановскому

Колумбийский вингер Анхель Торрес прибыл в Украину, где пройдет просмотр в составе киевского «Динамо».

Футболист решил посетить знаковые места в столице – в том числе сфотографировался возле памятника Валерия Лобановского на стадионе «Динамо».

В прошлом году Торрес был обвинен в изнасиловании, но все обвинения против игрока были сняты. На данный момент Анхель является свободным агентом и сможет присоединиться к киевскому клубу только в начале следующего сезона. Причина – колумбиец около года неимел игровой практики.

В последнем клубе – австралийском «Сентрал Косте» – вингер провел 93 матча, в которых забил 34 гола и отдал 16 результативных передач.

ФОТО. Колумбийский легионер Анхель Торрес посетил памятник Лобановскому