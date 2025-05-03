ФОТО. Легионер-новичок Динамо посетил памятник Лобановскому
Анхель Торрес находится на просмотре в киевском клубе
Колумбийский вингер Анхель Торрес прибыл в Украину, где пройдет просмотр в составе киевского «Динамо».
Футболист решил посетить знаковые места в столице – в том числе сфотографировался возле памятника Валерия Лобановского на стадионе «Динамо».
В прошлом году Торрес был обвинен в изнасиловании, но все обвинения против игрока были сняты. На данный момент Анхель является свободным агентом и сможет присоединиться к киевскому клубу только в начале следующего сезона. Причина – колумбиец около года неимел игровой практики.
В последнем клубе – австралийском «Сентрал Косте» – вингер провел 93 матча, в которых забил 34 гола и отдал 16 результативных передач.
ФОТО. Колумбийский легионер Анхель Торрес посетил памятник Лобановскому
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Победа киевлян официально лишит «Шахтер» шансов на чемпионство
Сборная Украины по хоккею находится в шаге от исторического достижения