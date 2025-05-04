Турнирная таблица УПЛ. Александрия сохраняет шансы в чемпионской гонке
Лидирует Динамо, а Шахтер уже точно не станет чемпионом Украины 2024/25
С 2 по 4 мая состоялись матчи 27-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
В пятницу состоялось два поединка, три игры прошли в субботу, еще три встречи были проведены в воскресенье.
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Динамо на выезде разгромило Ингулец (4:0), Александрия переиграла Полесье (2:1), Шахтер нанес поражение Черноморцу (3:0).
За три тура до конца Динамо близко к чемпионству (67 очков), второе место занимает Александрия (63 очка), Шахтер идет третьим (57 баллов).
Шахтер уже точно не станет чемпионом Украины в текущем сезоне. Донецкая команда впервые с сезона 1999/2000 не сыграет в Лиге чемпионов. Только победитель УПЛ выступит в ЛЧ, стартуя со 2-го квалификационного раунда.
Топ-6 УПЛ: Динамо Киев (67), Александрия (63), Шахтер (57), Полесье, Карпаты (по 43), Кривбасс (40).
Внизу турнирной таблицы находятся: Ворскла (25), Левый Берег (23), Ингулец (20), Черноморец (18).
🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины (или 2-е место УПЛ) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- 2-е место УПЛ (или 3-е место УПЛ) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- 4-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ Украинская Премьер-лига. 27-й тур
- 02.05. 15:30. Левый Берег Киев – Карпаты Львов – 2:3
- 02.05. 18:00. Рух Львов – Кривбас Кривой Рог – 0:0
- 03.05. 13:00. Черноморец Одесса – Шахтар Донецк – 0:3
- 03.05. 15:30. Ингулец Петрово – Динамо Киев – 0:4
- 03.05. 18:00. Верес Ровно – Оболонь Киев – 0:2
- 04.05. 13:00. ЛНЗ Черкассы – Заря Луганск – 1:1
- 04.05. 15:30. Колос Ковалевка – Ворскла Полтава – 0:0
- 04.05. 18:00. Полесье Житомир – Александрия – 1:2
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|27
|20
|7
|0
|59 - 17
|67
|2
|Александрия
|27
|19
|6
|2
|42 - 19
|63
|3
|Шахтер Донецк
|27
|17
|6
|4
|64 - 24
|57
|4
|Полесье
|27
|11
|10
|6
|36 - 27
|43
|5
|Карпаты Львов
|27
|12
|7
|8
|38 - 30
|43
|6
|Кривбасс
|26
|11
|7
|8
|28 - 24
|40
|7
|Заря
|27
|11
|3
|13
|31 - 37
|36
|8
|Верес
|27
|9
|8
|10
|31 - 38
|35
|9
|Рух Львов
|27
|8
|10
|9
|27 - 25
|34
|10
|Колос Ковалевка
|27
|6
|11
|10
|23 - 23
|29
|11
|Оболонь
|27
|7
|7
|13
|18 - 42
|28
|12
|ЛНЗ Черкассы
|27
|7
|7
|13
|24 - 36
|28
|13
|Ворскла
|27
|6
|7
|14
|22 - 35
|25
|14
|Левый берег
|26
|6
|5
|15
|16 - 32
|23
|15
|Ингулец
|27
|4
|8
|15
|17 - 41
|20
|16
|Черноморец
|27
|5
|3
|19
|17 - 43
|18
📊 Инфографика
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