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Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 23:29 | Обновлено 04 мая 2025, 23:40
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Турнирная таблица УПЛ. Александрия сохраняет шансы в чемпионской гонке

Лидирует Динамо, а Шахтер уже точно не станет чемпионом Украины 2024/25

04 мая 2025, 23:29 | Обновлено 04 мая 2025, 23:40
333
0
Турнирная таблица УПЛ. Александрия сохраняет шансы в чемпионской гонке
ФК Александрия

С 2 по 4 мая состоялись матчи 27-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

В пятницу состоялось два поединка, три игры прошли в субботу, еще три встречи были проведены в воскресенье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо на выезде разгромило Ингулец (4:0), Александрия переиграла Полесье (2:1), Шахтер нанес поражение Черноморцу (3:0).

За три тура до конца Динамо близко к чемпионству (67 очков), второе место занимает Александрия (63 очка), Шахтер идет третьим (57 баллов).

Шахтер уже точно не станет чемпионом Украины в текущем сезоне. Донецкая команда впервые с сезона 1999/2000 не сыграет в Лиге чемпионов. Только победитель УПЛ выступит в ЛЧ, стартуя со 2-го квалификационного раунда.

Топ-6 УПЛ: Динамо Киев (67), Александрия (63), Шахтер (57), Полесье, Карпаты (по 43), Кривбасс (40).

Внизу турнирной таблицы находятся: Ворскла (25), Левый Берег (23), Ингулец (20), Черноморец (18).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины (или 2-е место УПЛ) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 2-е место УПЛ (или 3-е место УПЛ) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 4-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 27-й тур

  • 02.05. 15:30. Левый Берег Киев – Карпаты Львов – 2:3
  • 02.05. 18:00. Рух Львов – Кривбас Кривой Рог – 0:0
  • 03.05. 13:00. Черноморец Одесса – Шахтар Донецк – 0:3
  • 03.05. 15:30. Ингулец Петрово – Динамо Киев – 0:4
  • 03.05. 18:00. Верес Ровно – Оболонь Киев – 0:2
  • 04.05. 13:00. ЛНЗ Черкассы – Заря Луганск – 1:1
  • 04.05. 15:30. Колос Ковалевка – Ворскла Полтава – 0:0
  • 04.05. 18:00. Полесье Житомир – Александрия – 1:2

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 27 20 7 0 59 - 17 67
2 Александрия 27 19 6 2 42 - 19 63
3 Шахтер Донецк 27 17 6 4 64 - 24 57
4 Полесье 27 11 10 6 36 - 27 43
5 Карпаты Львов 27 12 7 8 38 - 30 43
6 Кривбасс 26 11 7 8 28 - 24 40
7 Заря 27 11 3 13 31 - 37 36
8 Верес 27 9 8 10 31 - 38 35
9 Рух Львов 27 8 10 9 27 - 25 34
10 Колос Ковалевка 27 6 11 10 23 - 23 29
11 Оболонь 27 7 7 13 18 - 42 28
12 ЛНЗ Черкассы 27 7 7 13 24 - 36 28
13 Ворскла 27 6 7 14 22 - 35 25
14 Левый берег 26 6 5 15 16 - 32 23
15 Ингулец 27 4 8 15 17 - 41 20
16 Черноморец 27 5 3 19 17 - 43 18
Полная таблица

📊 Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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