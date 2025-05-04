Турнирная таблица УПЛ. Александрия сохраняет шансы в чемпионской гонке

С 2 по 4 мая состоялись матчи 27-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

В пятницу состоялось два поединка, три игры прошли в субботу, еще три встречи были проведены в воскресенье.

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Динамо на выезде разгромило Ингулец (4:0), Александрия переиграла Полесье (2:1), Шахтер нанес поражение Черноморцу (3:0).

За три тура до конца Динамо близко к чемпионству (67 очков), второе место занимает Александрия (63 очка), Шахтер идет третьим (57 баллов).

Шахтер уже точно не станет чемпионом Украины в текущем сезоне. Донецкая команда впервые с сезона 1999/2000 не сыграет в Лиге чемпионов. Только победитель УПЛ выступит в ЛЧ, стартуя со 2-го квалификационного раунда.

Топ-6 УПЛ: Динамо Киев (67), Александрия (63), Шахтер (57), Полесье, Карпаты (по 43), Кривбасс (40).

Внизу турнирной таблицы находятся: Ворскла (25), Левый Берег (23), Ингулец (20), Черноморец (18).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины (или 2-е место УПЛ) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

2-е место УПЛ (или 3-е место УПЛ) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

4-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 27-й тур

02.05. 15:30. Левый Берег Киев – Карпаты Львов – 2:3

– 2:3 02.05. 18:00. Рух Львов – Кривбас Кривой Рог – 0:0

03.05. 13:00. Черноморец Одесса – Шахтар Донецк – 0:3

– 0:3 03.05. 15:30. Ингулец Петрово – Динамо Киев – 0:4

– 0:4 03.05. 18:00. Верес Ровно – Оболонь Киев – 0:2

– 0:2 04.05. 13:00. ЛНЗ Черкассы – Заря Луганск – 1:1

04.05. 15:30. Колос Ковалевка – Ворскла Полтава – 0:0

04.05. 18:00. Полесье Житомир – Александрия – 1:2

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Динамо Киев 27 20 7 0 59 - 17 67 2 Александрия 27 19 6 2 42 - 19 63 3 Шахтер Донецк 27 17 6 4 64 - 24 57 4 Полесье 27 11 10 6 36 - 27 43 5 Карпаты Львов 27 12 7 8 38 - 30 43 6 Кривбасс 26 11 7 8 28 - 24 40 7 Заря 27 11 3 13 31 - 37 36 8 Верес 27 9 8 10 31 - 38 35 9 Рух Львов 27 8 10 9 27 - 25 34 10 Колос Ковалевка 27 6 11 10 23 - 23 29 11 Оболонь 27 7 7 13 18 - 42 28 12 ЛНЗ Черкассы 27 7 7 13 24 - 36 28 13 Ворскла 27 6 7 14 22 - 35 25 14 Левый берег 26 6 5 15 16 - 32 23 15 Ингулец 27 4 8 15 17 - 41 20 16 Черноморец 27 5 3 19 17 - 43 18 Полная таблица

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