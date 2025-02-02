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Чемпионат Франции
Брест
01.02.2025 18:00 – FT 2 : 5
ПСЖ
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Франция
02 февраля 2025, 01:27 |
29
0

Брест – ПСЖ – 2:5. Хет-трик невероятного Дембеле. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 20-го тура французской Лиги 1

02 февраля 2025, 01:27 |
29
0
Брест – ПСЖ – 2:5. Хет-трик невероятного Дембеле. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

В субботу, 1 февраля, состоялся матч 20-го тура французской Лиги 1 между «Брестом» и «ПСЖ».

Встреча проходила на Стад Франсис ле Бле в Бресте.

В ярком матче с 7 голами победу одержали гости, которые подходили к встрече в статусе очевидного фаворита. Второй хет-трик подряд сделал вингер парижского коллектива Усман Дембеле.

После этого матча «Брест» с 28 очками занял 8 позицию Лиги 1, а «ПСЖ» с 50 очками продолжил оставаться на 1-м месте турнирной таблицы чемпионата Франции.

Лига 1. 20-й тур

Брест – ПСЖ – 2:5

Голы: Кастилло, 50, Ажорк, 71 – Дембеле 29, 57, 62, Рамуш, 89, 90+7

Видеообзор матча:

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Людовик Ажорк (Брест).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Ромен дель Кастильо (Брест).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
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Усман Дембеле Брест (Франция) ПСЖ Гонсалу Рамуш видео голов и обзор чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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