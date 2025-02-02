Брест – ПСЖ – 2:5. Хет-трик невероятного Дембеле. Видео голов и обзор

В субботу, 1 февраля, состоялся матч 20-го тура французской Лиги 1 между «Брестом» и «ПСЖ».

Встреча проходила на Стад Франсис ле Бле в Бресте.

В ярком матче с 7 голами победу одержали гости, которые подходили к встрече в статусе очевидного фаворита. Второй хет-трик подряд сделал вингер парижского коллектива Усман Дембеле.

После этого матча «Брест» с 28 очками занял 8 позицию Лиги 1, а «ПСЖ» с 50 очками продолжил оставаться на 1-м месте турнирной таблицы чемпионата Франции.

Лига 1. 20-й тур

Брест – ПСЖ – 2:5

Голы: Кастилло, 50, Ажорк, 71 – Дембеле 29, 57, 62, Рамуш, 89, 90+7

Видеообзор матча: