Легенда матрасников. Симеоне провел 500-й матч в Ла Лиге за Атлетико

Матч против «Мальорки» стал для Диего Симеоне 500-м в Ла Лиге за «Атлетико» в роли тренера.

1 февраля состоялась встреча 22-го тура испанского чемпионата между «Атлетико» и «Мальоркой». Поединок завершился победой «матрасников» со счетом 2:0.

Симеоне стал единственным тренером в истории Ла Лиги, который достиг этой отметки с одним клубом. За 500 матчей во главе клуба он одержал 306 побед, 112 ничьих и 82 поражения. Также Диего является восьмым тренером в истории лиги, который достиг отметки в 500 проведенных поединков.

В этом розыгрыше чемпионата Испании «Атлетико» занимает вторую строчку в турнирной таблице соревнования (14 побед, 6 ничьих, 2 поражения).

🇪🇸✨ Diego Simeone reached 500 La Liga matches as manager of Atleti today. ❤️



He marked the occasion with a 2-0 win against Mallorca.



Next La Liga match: Real Madrid (A). pic.twitter.com/rr9ebb4m6b