Подарок на 8 марта. Определена половина участниц 1/16 финала в Индиан-Уэллс
Три украинки идут дальше: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская
В ночь на 8 марта завершились все матчи 2-го раунда в нижней части женской сетки на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Марта Костюк переиграла Робин Монтгомери и далее встретится с Кэролайн Доулхайд, которая прошла Еву Лис.
Даяна Ястремская разгромила 32-ю сеяную Онс Жабер. Следующая соперница украинки – Ига Свентек. Действующая чемпионка на этих кортах легко справилась с Каролин Гарсией.
Элина Свитолина не без проблем выиграла у Эшлин Крюгер. За выход в 1/8 финала она поборется против Даниэль Коллис. Опытная американка оказалась сильнее своей соотечественницы Хейли Баптист.
Также отметим вылет Алены Остапенко от Ван Синьюй и победу олимпийской чемпионки 2024 Чжэн Циньвень над Викторией Азаренко.
В ночь на 8 марта на И-У состоятся встречи 2-го круга в верхней части сетки.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/16 финала
Нижняя часть сетки
Елена Рыбакина [7] – Кэти Бултер
Клара Таусон [22] – Мирра Андреева [9]
Даниэль Коллинс [14] – Элина Свитолина [23]
Ван Синьюй – Джессика Пегула [4]
Чжэн Циньвень [8] – Лулу Сан
Марта Костюк [18] – Кэролайн Доулхайд
Каролина Мухова [15] – Катерина Синякова
Даяна Ястремская – Ига Свентек [2]
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