Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Подарок на 8 марта. Определена половина участниц 1/16 финала в Индиан-Уэллс
WTA
08 марта 2025, 10:35 |
694
0

Подарок на 8 марта. Определена половина участниц 1/16 финала в Индиан-Уэллс

Три украинки идут дальше: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская

08 марта 2025, 10:35 |
694
0
Подарок на 8 марта. Определена половина участниц 1/16 финала в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь на 8 марта завершились все матчи 2-го раунда в нижней части женской сетки на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Марта Костюк переиграла Робин Монтгомери и далее встретится с Кэролайн Доулхайд, которая прошла Еву Лис.

Даяна Ястремская разгромила 32-ю сеяную Онс Жабер. Следующая соперница украинки – Ига Свентек. Действующая чемпионка на этих кортах легко справилась с Каролин Гарсией.

Элина Свитолина не без проблем выиграла у Эшлин Крюгер. За выход в 1/8 финала она поборется против Даниэль Коллис. Опытная американка оказалась сильнее своей соотечественницы Хейли Баптист.

Также отметим вылет Алены Остапенко от Ван Синьюй и победу олимпийской чемпионки 2024 Чжэн Циньвень над Викторией Азаренко.

В ночь на 8 марта на И-У состоятся встречи 2-го круга в верхней части сетки.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Елена Рыбакина [7] – Кэти Бултер
Клара Таусон [22] – Мирра Андреева [9]

Даниэль Коллинс [14] – Элина Свитолина [23]
Ван Синьюй – Джессика Пегула [4]

Чжэн Циньвень [8] – Лулу Сан
Марта Костюк [18] – Кэролайн Доулхайд

Каролина Мухова [15] – Катерина Синякова
Даяна Ястремская – Ига Свентек [2]

По теме:
«Элина может» Стаховский оценил потенциал Свитолиной возглавить рейтинг WTА
Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллс
Свентек высказалась о предстоящем матче против Ястремской на Индиан-Уэллс
Елена Рыбакина Кэти Бултер Клара Таусон Мирра Андреева Даниэль Коллинс Элина Свитолина Ван Синьюй Джессика Пегула Чжэн Циньвень Лулу Сан (Радовчич) Марта Костюк Кэролайн Доулхайд Каролина Мухова Катерина Синякова Даяна Ястремская Ига Свёнтек WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Дибала отреагировал на потерянный супершанс Довбика в матче ЛЕ
Футбол | 07 марта 2025, 14:40 1
ВИДЕО. Как Дибала отреагировал на потерянный супершанс Довбика в матче ЛЕ
ВИДЕО. Как Дибала отреагировал на потерянный супершанс Довбика в матче ЛЕ

Пауло показал себя настоящим лидером

Ювентус хочет подписать скоростного украинского вингера. Это не Мудрик
Футбол | 07 марта 2025, 18:11 5
Ювентус хочет подписать скоростного украинского вингера. Это не Мудрик
Ювентус хочет подписать скоростного украинского вингера. Это не Мудрик

Максимом Ивановым из «Сампдории» также интересуются «Торино» и «Парма»

Теннис | 08.03.2025, 11:38
СТАХОВСКИЙ: «Федерер? Не считаю это самой большой своей победой»
Турнирная таблица УПЛ. Александрия выиграла и на 4 очка опережает Шахтер
Футбол | 08.03.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Александрия выиграла и на 4 очка опережает Шахтер
Турнирная таблица УПЛ. Александрия выиграла и на 4 очка опережает Шахтер
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 марта
Футбол | 07.03.2025, 15:49
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 марта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тони БЕЛЛЬЮ: «Да не выходи лучше на ринг, зачем оправдываться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Да не выходи лучше на ринг, зачем оправдываться»
07.03.2025, 09:04 3
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
06.03.2025, 08:26 8
Бокс
Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ
Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ
06.03.2025, 14:47 2
Футбол
Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»
Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»
07.03.2025, 08:36
Бокс
Мудрика рекомендуют элитной команде, борющейся за титул. Но есть условие
Мудрика рекомендуют элитной команде, борющейся за титул. Но есть условие
07.03.2025, 07:47 5
Футбол
В Top Rank поступило предложение о бое с Ломаченко. Известен соперник
В Top Rank поступило предложение о бое с Ломаченко. Известен соперник
07.03.2025, 02:32
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Я всегда мечтал быть таким, как он»
Зинедин ЗИДАН: «Я всегда мечтал быть таким, как он»
07.03.2025, 02:50
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо увеличило отрыв от Шахтера до 10 очков
Турнирная таблица УПЛ. Динамо увеличило отрыв от Шахтера до 10 очков
07.03.2025, 06:23 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем