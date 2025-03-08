Подарок на 8 марта. Определена половина участниц 1/16 финала в Индиан-Уэллс

В ночь на 8 марта завершились все матчи 2-го раунда в нижней части женской сетки на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Марта Костюк переиграла Робин Монтгомери и далее встретится с Кэролайн Доулхайд, которая прошла Еву Лис.

Даяна Ястремская разгромила 32-ю сеяную Онс Жабер. Следующая соперница украинки – Ига Свентек. Действующая чемпионка на этих кортах легко справилась с Каролин Гарсией.

Элина Свитолина не без проблем выиграла у Эшлин Крюгер. За выход в 1/8 финала она поборется против Даниэль Коллис. Опытная американка оказалась сильнее своей соотечественницы Хейли Баптист.

Также отметим вылет Алены Остапенко от Ван Синьюй и победу олимпийской чемпионки 2024 Чжэн Циньвень над Викторией Азаренко.

В ночь на 8 марта на И-У состоятся встречи 2-го круга в верхней части сетки.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Елена Рыбакина [7] – Кэти Бултер

Клара Таусон [22] – Мирра Андреева [9]

Даниэль Коллинс [14] – Элина Свитолина [23]

Ван Синьюй – Джессика Пегула [4]

Чжэн Циньвень [8] – Лулу Сан

Марта Костюк [18] – Кэролайн Доулхайд

Каролина Мухова [15] – Катерина Синякова

Даяна Ястремская – Ига Свентек [2]