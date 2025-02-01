Матрасники продолжают преследовать Реал. Атлетико обыграл Мальорку
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу мадридского клуба
1 февраля состоялся матч 22-го тура Ла Лига между «Атлетико» и «Мальоркой».
Игра прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.
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На 26-й минуте полузащитник «Атлетико» Самуэл Лино открыл счет в поединке. А Антуан Гризманн в конце матча удвоил преимущество своей команды.
В турнирной таблице «Атлетико» набрал 48 очков и занимает второе место, отставая от «Реала» на 1 балл, однако сливочные имеют игру в запасе. «Мальорка» с 30 пунктами занимает седьмую позицию.
Ла Лига. 22-й тур. 1 февраля
Атлетико – Мальорка – 2:0
Гол: Лино, 26, Гризманн, 90+4
Вильярреал – Вальядолид – 5:1
Голы: Перес, 42, Гуе, 64, Комесанья, 70, Барри, 86, Суарес, 90+1 – Амалла, 90+4
Хетафе – Севилья – 0:0
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