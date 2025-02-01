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Испания
01 февраля 2025, 21:28 |
179
0

Матрасники продолжают преследовать Реал. Атлетико обыграл Мальорку

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу мадридского клуба

01 февраля 2025, 21:28 |
179
0
Матрасники продолжают преследовать Реал. Атлетико обыграл Мальорку
Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля состоялся матч 22-го тура Ла Лига между «Атлетико» и «Мальоркой».

Игра прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 26-й минуте полузащитник «Атлетико» Самуэл Лино открыл счет в поединке. А Антуан Гризманн в конце матча удвоил преимущество своей команды.

В турнирной таблице «Атлетико» набрал 48 очков и занимает второе место, отставая от «Реала» на 1 балл, однако сливочные имеют игру в запасе. «Мальорка» с 30 пунктами занимает седьмую позицию.

Ла Лига. 22-й тур. 1 февраля

Атлетико – Мальорка – 2:0

Гол: Лино, 26, Гризманн, 90+4

Вильярреал – Вальядолид – 5:1

Голы: Перес, 42, Гуе, 64, Комесанья, 70, Барри, 86, Суарес, 90+1 – Амалла, 90+4

Хетафе – Севилья – 0:0

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Атлетико Мадрид Мальорка Ла Лига чемпионат Испании по футболу Самуэл Лино Реал Мадрид Вильярреал Вальядолид Хетафе Севилья Антуан Гризманн
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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