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Чемпионат Испании
Вильярреал
01.02.2025 17:15 – FT 5 : 1
Вальядолид
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Испания
02 февраля 2025, 03:20 |
17
0

Вильярреал – Вальядолид – 5:1. Домашний разгром. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 22-го тура Ла Лиги

02 февраля 2025, 03:20 |
17
0
Вильярреал – Вальядолид – 5:1. Домашний разгром. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильярреал

В субботу, 1 февраля, состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Вальядолидом».

Матч принимал Эстадио де ла Серамика в Вильярреале.

Хозяева поля победили с разгромным счетом 5:1.

После этого матча «Вильрреал» с 37 очками расположился на 5-м месте турнирной таблицы чемпионата Испании, а «Вальядолид» с 15 очками занял 20-ю позицию ла Лиги.

Ла Лига. 1 февраля

Вильярреал – Вальядолид – 5:1

Голы: Перес, 42, Гейе, 64, Комесана, 70, Барии, 86, Суарес, 90+1 – Амалла, 90+4

Видеообзор матча:

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Селим Амалла (Вальядолид).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Денис Суарес (Вильярреал).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Тьерно Барри (Вильярреал).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Санти Комесана (Вильярреал).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Папе Гуйе (Вильярреал).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Вильярреал).
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Вильярреал Вальядолид Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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