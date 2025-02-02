Вильярреал – Вальядолид – 5:1. Домашний разгром. Видео голов и обзор

В субботу, 1 февраля, состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Вальядолидом».

Матч принимал Эстадио де ла Серамика в Вильярреале.

Хозяева поля победили с разгромным счетом 5:1.

После этого матча «Вильрреал» с 37 очками расположился на 5-м месте турнирной таблицы чемпионата Испании, а «Вальядолид» с 15 очками занял 20-ю позицию ла Лиги.

Ла Лига. 1 февраля

Вильярреал – Вальядолид – 5:1

Голы: Перес, 42, Гейе, 64, Комесана, 70, Барии, 86, Суарес, 90+1 – Амалла, 90+4

Видеообзор матча: