01.02.2025 17:15 – FT 5 : 1
Испания02 февраля 2025, 03:20 |
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Вильярреал – Вальядолид – 5:1. Домашний разгром. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 22-го тура Ла Лиги
02 февраля 2025, 03:20 |
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В субботу, 1 февраля, состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Вальядолидом».
Матч принимал Эстадио де ла Серамика в Вильярреале.
Хозяева поля победили с разгромным счетом 5:1.
После этого матча «Вильрреал» с 37 очками расположился на 5-м месте турнирной таблицы чемпионата Испании, а «Вальядолид» с 15 очками занял 20-ю позицию ла Лиги.
Ла Лига. 1 февраля
Вильярреал – Вальядолид – 5:1
Голы: Перес, 42, Гейе, 64, Комесана, 70, Барии, 86, Суарес, 90+1 – Амалла, 90+4
Видеообзор матча:
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Селим Амалла (Вальядолид).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Денис Суарес (Вильярреал).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Тьерно Барри (Вильярреал).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Санти Комесана (Вильярреал).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Папе Гуйе (Вильярреал).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Вильярреал).
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