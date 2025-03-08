Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Милане определились с судьбой Консейсау, заменившего Фонсеку
Италия
08 марта 2025, 10:27 |
269
0

В Милане определились с судьбой Консейсау, заменившего Фонсеку

В клубе планируют уволить очередного португальца

08 марта 2025, 10:27 |
269
0
В Милане определились с судьбой Консейсау, заменившего Фонсеку
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Руководство итальянского «Милана» определилось с судьбой португальского специалиста Сержиу Консейсау, возглавившего клуб в середине нынешнего сезона.

По информации Николо Скиры, португальский специалист покинет клуб летом – руководство не удовлетворяет работа тренера.

Сообщается, что Консейсау может быть уволен, если команда проиграет «Лечче» и «Комо» в двух матчах до международной паузы в марте.

Консейсау возглавил «Милан» в конце прошлого года. В нынешнем сезоне «Милан» занимает девятую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 41 турнирных пунктов после 27 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что в Милане подставили главного тренера.

По теме:
Поздеев сказал все, что думает о Засухе после ухода из Колосса
Хватило двух слов. В Дженоа отреагировали на возвращение Малиновского
«Уже поблагодарили». Тренер клуба УПЛ подтвердил свой уход
Сержиу Консейсау Милан Серия A отставка чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Николо Скира
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Эшлин Крюгер. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 08 марта 2025, 02:50 6
Элина Свитолина – Эшлин Крюгер. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Эшлин Крюгер. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Поединок 1/32 финала состоится 8 марта и начнется ориентировочно в 03:30 по Киеву

Вулверхэмптон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 08 марта 2025, 10:02 0
Вулверхэмптон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вулверхэмптон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 8 марта в 22:00 по Киеву

Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
Футбол | 07.03.2025, 19:51
Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров
Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты
Бокс | 07.03.2025, 20:50
Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты
Без шансов. Боксер дал прогноз на бой Ломаченко и Джервонты
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
Футбол | 07.03.2025, 18:25
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
06.03.2025, 20:15 279
Футбол
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
06.03.2025, 16:56 10
Футбол
В Top Rank поступило предложение о бое с Ломаченко. Известен соперник
В Top Rank поступило предложение о бое с Ломаченко. Известен соперник
07.03.2025, 02:32
Бокс
ЛНЗ – Динамо – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
ЛНЗ – Динамо – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
06.03.2025, 17:33 1
Футбол
«Дисквалифицировали на два года». Милевский – о допинге Мудрика
«Дисквалифицировали на два года». Милевский – о допинге Мудрика
07.03.2025, 08:55 3
Футбол
ВИДЕО. Как форвард Кривбасса спас команду в матче против Шахтера на 90-й
ВИДЕО. Как форвард Кривбасса спас команду в матче против Шахтера на 90-й
06.03.2025, 20:53
Футбол
Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ
Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ
06.03.2025, 14:47 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем