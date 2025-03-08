В Милане определились с судьбой Консейсау, заменившего Фонсеку
В клубе планируют уволить очередного португальца
Руководство итальянского «Милана» определилось с судьбой португальского специалиста Сержиу Консейсау, возглавившего клуб в середине нынешнего сезона.
По информации Николо Скиры, португальский специалист покинет клуб летом – руководство не удовлетворяет работа тренера.
Сообщается, что Консейсау может быть уволен, если команда проиграет «Лечче» и «Комо» в двух матчах до международной паузы в марте.
Консейсау возглавил «Милан» в конце прошлого года. В нынешнем сезоне «Милан» занимает девятую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 41 турнирных пунктов после 27 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что в Милане подставили главного тренера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 1/32 финала состоится 8 марта и начнется ориентировочно в 03:30 по Киеву
Поединок состоится 8 марта в 22:00 по Киеву