В Милане определились с судьбой Консейсау, заменившего Фонсеку

Руководство итальянского «Милана» определилось с судьбой португальского специалиста Сержиу Консейсау, возглавившего клуб в середине нынешнего сезона.

По информации Николо Скиры, португальский специалист покинет клуб летом – руководство не удовлетворяет работа тренера.

Сообщается, что Консейсау может быть уволен, если команда проиграет «Лечче» и «Комо» в двух матчах до международной паузы в марте.

Консейсау возглавил «Милан» в конце прошлого года. В нынешнем сезоне «Милан» занимает девятую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 41 турнирных пунктов после 27 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что в Милане подставили главного тренера.