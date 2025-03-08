ШИЩЕНКО: «Был такой промежуток времени, когда мы закрыли Зарю»

Главный тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко поделился эмоциями от игры своей команды против «Зари» в 20-м туре Украинской Премьер-лиги (1:2).

«Был такой промежуток времени, когда мы закрыли Зарю в штрафной площадке. Были моменты после 4-5 угловых. Второй тайм провели более активно, агрессивно. Да, мы пропустили второй мяч, но я благодарен ребятам, что они хотели исправить ситуацию и действовали уверенно. Где-то не было качества, но забили один мяч и были еще неплохие подходы, которые хотелось бы использовать. Не наиграли мы на поражение и по такой игре хотелось набрать очки.

Очень много времени посвящаем стандартам. Где-то качественно выходят. Готовимся к каждому сопернику, анализируем и пересматриваем стандарты.

Обоюдно была грубая игра, эмоции. Хочется, чтобы арбитр справлялся с этими ситуациями. Может игра выйти из-под контроля. Все хотели победить. Это футбол, единоборство, жесткость. Боевой матч был. Случайный был первый мяч, такой «шальной», а второй - трудовой гол Мичина. Качественное исполнение.

Вторым таймом я доволен, потому что ребята показали, что они могут противодействовать сопернику, который по качеству игроков лучше, чем мы, многие иностранцы, приносящие результат. Во втором тайме команда была на процентов 80 то, что я хочу видеть», – сказал Шищенко.

Ранее эмоциями после игры поделился главный тренер «Зари» Младен Бартулович.