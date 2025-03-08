ШИЩЕНКО: «Был такой промежуток времени, когда мы закрыли Зарю»
Специалист объяснил, почему его команде не удалось добыть положительный результат
Главный тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко поделился эмоциями от игры своей команды против «Зари» в 20-м туре Украинской Премьер-лиги (1:2).
«Был такой промежуток времени, когда мы закрыли Зарю в штрафной площадке. Были моменты после 4-5 угловых. Второй тайм провели более активно, агрессивно. Да, мы пропустили второй мяч, но я благодарен ребятам, что они хотели исправить ситуацию и действовали уверенно. Где-то не было качества, но забили один мяч и были еще неплохие подходы, которые хотелось бы использовать. Не наиграли мы на поражение и по такой игре хотелось набрать очки.
Очень много времени посвящаем стандартам. Где-то качественно выходят. Готовимся к каждому сопернику, анализируем и пересматриваем стандарты.
Обоюдно была грубая игра, эмоции. Хочется, чтобы арбитр справлялся с этими ситуациями. Может игра выйти из-под контроля. Все хотели победить. Это футбол, единоборство, жесткость. Боевой матч был. Случайный был первый мяч, такой «шальной», а второй - трудовой гол Мичина. Качественное исполнение.
Вторым таймом я доволен, потому что ребята показали, что они могут противодействовать сопернику, который по качеству игроков лучше, чем мы, многие иностранцы, приносящие результат. Во втором тайме команда была на процентов 80 то, что я хочу видеть», – сказал Шищенко.
Ранее эмоциями после игры поделился главный тренер «Зари» Младен Бартулович.
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