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  4. ШИЩЕНКО: «Был такой промежуток времени, когда мы закрыли Зарю»
Украина. Премьер лига
08 марта 2025, 10:46 |
144
0

ШИЩЕНКО: «Был такой промежуток времени, когда мы закрыли Зарю»

Специалист объяснил, почему его команде не удалось добыть положительный результат

08 марта 2025, 10:46 |
144
0
ШИЩЕНКО: «Был такой промежуток времени, когда мы закрыли Зарю»
ФК Оболонь. Сергей Шищенко

Главный тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко поделился эмоциями от игры своей команды против «Зари» в 20-м туре Украинской Премьер-лиги (1:2).

«Был такой промежуток времени, когда мы закрыли Зарю в штрафной площадке. Были моменты после 4-5 угловых. Второй тайм провели более активно, агрессивно. Да, мы пропустили второй мяч, но я благодарен ребятам, что они хотели исправить ситуацию и действовали уверенно. Где-то не было качества, но забили один мяч и были еще неплохие подходы, которые хотелось бы использовать. Не наиграли мы на поражение и по такой игре хотелось набрать очки.

Очень много времени посвящаем стандартам. Где-то качественно выходят. Готовимся к каждому сопернику, анализируем и пересматриваем стандарты.

Обоюдно была грубая игра, эмоции. Хочется, чтобы арбитр справлялся с этими ситуациями. Может игра выйти из-под контроля. Все хотели победить. Это футбол, единоборство, жесткость. Боевой матч был. Случайный был первый мяч, такой «шальной», а второй - трудовой гол Мичина. Качественное исполнение.

Вторым таймом я доволен, потому что ребята показали, что они могут противодействовать сопернику, который по качеству игроков лучше, чем мы, многие иностранцы, приносящие результат. Во втором тайме команда была на процентов 80 то, что я хочу видеть», – сказал Шищенко.

Ранее эмоциями после игры поделился главный тренер «Зари» Младен Бартулович.

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Сергей Шищенко Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Заря - Оболонь
Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
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