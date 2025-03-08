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Саудовская Аравия
08 марта 2025, 10:48 | Обновлено 08 марта 2025, 10:49
944
2

«Самый настоящий фарс». Реакция болельщиков на гол Роналду Бущану

Споры вызвал возможный офсайд у Криштиану Роналду

08 марта 2025, 10:48 | Обновлено 08 марта 2025, 10:49
944
2
«Самый настоящий фарс». Реакция болельщиков на гол Роналду Бущану
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В пятницу, 7 марта, в матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» принимал «Аль-Шабаб». Ворота команды гостей защищал украинский голкипер Георгий Бущан.

Счет на 41-й минуте открыл Аль-Шабаб – Абдерразак Хамдалла реализовал пенальти. Хозяева поля забили два гола в компенсированное к первому тайму время и вышли вперед в счете (2:1). Отличились Айман Яхья (45+2 мин) и Криштиану Роналду (45+7 мин). Особые споры вызвал гол португальского форварда.

Криштиану Роналду получил передачу, ворвался в штрафную и с острого угла пробил под перекладину. Арбитр зафиксировал офсайд, но VAR нарушения правил не подтвердил. Однако в соцсетях появились фото и видео, из которых болельщики делают вывод, что гол забит из офсайда. Болельщики отстаивают свою точку зрения.

9Quantum19_: Офсайда там не было. Забитый мяч чист. А то, что некоторые бестолковые из стоп-кадра, показывающие момент приема мяча партнером Роналду по команде, делают ошибочный вывод, что Роналду находился в офсайде во время паса на него – это их личные заботы.

WalterBlack: Не понимаю, как такой гол могли засчитать, там же простым взглядом видно что офсайд. Максимально удивительное решение от арбитров.

avk2307: гол из офсайда . Роналдо лично уговаривал арбитров минут 5-7 и они подняв флаг при атаке опустили его, но не дали объяснение почему.

واقعي
Самый настоящий фарс

صالح 8k
Запросите запись речи Аль-Фара, запросите встречу с главой судейского комитета, это становится противоестественным.

محمد البدر
Голы Победы

أسامة
Без офсайдов команда очень и очень слаба. В зимнее трансферное окно мы хотели немного повысить качество. К сожалению, качество стало хуже, чем раньше.

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реакция болельщиков реакция читателей Sport.ua Криштиану Роналду Георгий Бущан Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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samird
Ну тут як мінімум (при найкращому для нього варіанті) плече Роні було ближче до воріт, ніж коліно захисника. Можливо аравійські судді не в курсі, що плечем можна грати? Інакше мені важко пояснити це рішення. 
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+2
GloryUkraine
Нема що сперечатися. Був офсайд. В любому чемпіонаті. Звичайно, що судді можуть помилитися, можуть бути куплені чи просто фанатами якоїсь з команд або гравця, але та істерика, яку продемонстрував Роналду не вписується ні в одні рамки.
👎👎👎
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0
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