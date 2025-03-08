«Самый настоящий фарс». Реакция болельщиков на гол Роналду Бущану

В пятницу, 7 марта, в матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» принимал «Аль-Шабаб». Ворота команды гостей защищал украинский голкипер Георгий Бущан.

Счет на 41-й минуте открыл Аль-Шабаб – Абдерразак Хамдалла реализовал пенальти. Хозяева поля забили два гола в компенсированное к первому тайму время и вышли вперед в счете (2:1). Отличились Айман Яхья (45+2 мин) и Криштиану Роналду (45+7 мин). Особые споры вызвал гол португальского форварда.

Криштиану Роналду получил передачу, ворвался в штрафную и с острого угла пробил под перекладину. Арбитр зафиксировал офсайд, но VAR нарушения правил не подтвердил. Однако в соцсетях появились фото и видео, из которых болельщики делают вывод, что гол забит из офсайда. Болельщики отстаивают свою точку зрения.

9Quantum19_: Офсайда там не было. Забитый мяч чист. А то, что некоторые бестолковые из стоп-кадра, показывающие момент приема мяча партнером Роналду по команде, делают ошибочный вывод, что Роналду находился в офсайде во время паса на него – это их личные заботы.

WalterBlack: Не понимаю, как такой гол могли засчитать, там же простым взглядом видно что офсайд. Максимально удивительное решение от арбитров.

avk2307: гол из офсайда . Роналдо лично уговаривал арбитров минут 5-7 и они подняв флаг при атаке опустили его, но не дали объяснение почему.

واقعي

Самый настоящий фарс

صالح 8k

Запросите запись речи Аль-Фара, запросите встречу с главой судейского комитета, это становится противоестественным.

محمد البدر

Голы Победы

أسامة

Без офсайдов команда очень и очень слаба. В зимнее трансферное окно мы хотели немного повысить качество. К сожалению, качество стало хуже, чем раньше.