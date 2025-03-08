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Украина. Премьер лига
08 марта 2025, 10:33 |
92
0

Кривбасс ведет переговоры о трансфере еще одного венесуэльца

Ранее Глейкер Мендоса забил в ворота «Шахтера», чем помог криворожанам взять очко

08 марта 2025, 10:33 |
92
0
Кривбасс ведет переговоры о трансфере еще одного венесуэльца
fvf.com.ve. Майкен Гонсалес

В ближайшее время состав «Кривбасса» может пополнить еще один легионер из Венесуэлы.

Криворожский клуб ведет переговоры о подписании 18-летнего левого вингера молодежной команды клуба «Ла-Гуайра» Майкена Гонсалеса. Информацией об этом в соцсетях поделился журналист Карлос Тараци.

По его данным, переговоры между сторонами продолжаются и пока окончательной договоренности о сделке нет.

Майкен Гонсалес является игроком юношеской сборной Венесуэлы. За команду U-17 он провел 6 матчей и забил 1 мяч.

Зимнее трансферное окно в УПЛ открыто до 11 марта.

Напомним, несколько дней назад венесуэльский легионер «Кривбасса» Глейкер Мендоса забил в ворота «Шахтера», чем помог своей команде взять очко против «горняков» – 1:1.

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Кривбасс Кривой Рог трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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