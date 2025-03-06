Украина. Премьер лига06 марта 2025, 19:46 |
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ВИДЕО. Как Кривбасс шокировал Шахтер, открыв счет в центральном матче тура
На 58-й минуте Глейкер Мендоса поразил ворота горняков, забив свой первый мяч в УПЛ
06 марта 2025, 19:46 |
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6 марта проходит матч 20-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Кривбасс Кривой Рог.
Коллективы играют на Арене Львов. Время начала встречи – 18:20 по Киеву.
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На 58-й минуте Глейкер Мендоса открыл счет в противостоянии и вывел гостей вперед.
Для венесуэльского форварда это первый гол в чемпионате Украины. Он присоединился к Кривбассу в зимнее трансферное окно.
❗️ ВИДЕО. Как Кривбасс шокировал Шахтер, открыв счет в центральном матче тура
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