ВИДЕО. Как Кривбасс шокировал Шахтер, открыв счет в центральном матче тура

6 марта проходит матч 20-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Кривбасс Кривой Рог.

Коллективы играют на Арене Львов. Время начала встречи – 18:20 по Киеву.

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На 58-й минуте Глейкер Мендоса открыл счет в противостоянии и вывел гостей вперед.

Для венесуэльского форварда это первый гол в чемпионате Украины. Он присоединился к Кривбассу в зимнее трансферное окно.

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