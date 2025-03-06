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Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 19:46 |
1390
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ВИДЕО. Как Кривбасс шокировал Шахтер, открыв счет в центральном матче тура

На 58-й минуте Глейкер Мендоса поразил ворота горняков, забив свой первый мяч в УПЛ

06 марта 2025, 19:46 |
1390
0
ВИДЕО. Как Кривбасс шокировал Шахтер, открыв счет в центральном матче тура
ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

6 марта проходит матч 20-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Кривбасс Кривой Рог.

Коллективы играют на Арене Львов. Время начала встречи – 18:20 по Киеву.

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На 58-й минуте Глейкер Мендоса открыл счет в противостоянии и вывел гостей вперед.

Для венесуэльского форварда это первый гол в чемпионате Украины. Он присоединился к Кривбассу в зимнее трансферное окно.

❗️ ВИДЕО. Как Кривбасс шокировал Шахтер, открыв счет в центральном матче тура

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Глейкер Мендоса видео голов и обзор Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Шахтер - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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