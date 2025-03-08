Роналду со скандалом забил Бущану, Ребров назвал состав, победа Свитолиной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 7 марта.

1A. Бущан с острого угла пропустил от Роналду. Аль-Шабаб спас игру с Аль-Наср

В чемпионате Саудовской Аравии 7 марта состоялись матчи 24-го тура

1B. Терим в шоке. Саудовский VAR-скандал: Роналду забил Бущану из офсайда?

В напряженном матче команды Аль-Наср и Аль-Шабаб разошлись миром

1C. ВИДЕО. Роналду забил Бущану за Аль-Наср. Это 926-й гол в его карьере

В чемпионате Саудовской Аравии 7 марта проходят матчи 24-го тура

2. Большое возвращение. Ребров назвал заявку сборной Украины

Тренер определился с заявкой на матчи с Бельгией

3. Турнирная таблица УПЛ. Александрия выиграла и на 4 очка опережает Шахтер

Горняки имеют одну игра в запасе с отставанием в 10 пунктов от Динамо

4A. Легионер-бомбардир. Заря с дублем Мичина обыграла Оболонь

Команда Бартуловича победила во втором матче подряд

4B. Игра на результат. Александрия в Ковалевке обыграла Колос

Ковалевцы проиграли третью игру подряд

4C. План надежен, как швейцарские часы. Левый Берег уверенно победил Верес

«Аисты» без шансов переиграли «Верес» в родных стенах

5A. Источник: президент клуба УПЛ уволил весь тренерский штаб и топ-менеджеров

Колос остался без наставника, уволен Александр Поздеев

5B. Алиссон Сантана подтвердил, что летит в Украину – в Шахтер

Бразилец станет очередным дорогостоящим новичком горняков

5C. Игрок сборной Боливии прибудет в Украину для подписания контракта с Динамо

Мигелито присоединится к украинскому клубу на правах аренды

6A. Магучих успешно прошла квалификацию в прыжках в высоту на ЧЕ-2025

Катерина Табашник и Юлия Чумаченко не сумели пробиться в финальный раунд

6B. Александр Погорилко установил рекорд Украины в беге на 400 м на ЧЕ

Украинцу этого результата не хватило для попадания в следующий этап

6C. Рекорд Украины и филигранная Магучих. Как прошел 2-й день атлетического ЧЕ

В пятницу на чемпионате Европы были разыграны шесть комплектов наград

7A. Свитолина разобралась с американкой на большом турнире в Индиан-Уэллс

Элина в трех сетах одолела Эшлин Крюгер во 2-м раунде тысячника в США

7B. Ястремская уничтожила Жабер и вышла в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллс

Даяна в двух сетах разобралась с Онс во 2-м раунде тысячника в США

7C. Костюк с разгромной победы стартовала на престижном турнире в Индиан-Уэллс

Марта в двух сетах разобралась с Робин Монтгомери в 1/32 финала тысячника

8A. Джима и Дмитренко с чистой стрельбой не попали в топ-20 спринта этапа КМ

Женскую спринтерскую гонку в чешском Нове Место выиграла Ингрид Тандреволд

8B. Кубок мира по биатлону в Нове Место: итоги женского спринта

О первой личной женской гонке седьмого этапа

9A. Женская эстафета ЧМ. Швеция обогнала Норвегию, Украину сняли как круговых

Чемпионат мира 2025 по лыжным видам спорта продолжается в Тронхейме

9B. Лучший результат в истории. Гераскевич занял 4-е место на ЧМ по скелетону

Украинцу до бронзовой медали чемпионата мира не хватило лишь 0.08 сек

9C. Что изменилось в Астон Мартин AMR25? Детальный разбор новой машины

Технические новинки Астон Мартин. Что стоит знать о новом болиде?

10A. Де Брюйне и Манчестер Сити: возможно, пришла пора прощаться

Оцениваем настоящее и будущее бельгийца в составе «горожан»

10B. История, написанная золотом. Мадридскому Реалу исполнилось 123 года

Испанский гранд отмечает свой день рождения

10C. Таблица коэффициентов. Словения обошла Украину на старте нового сезона

Румыния сохраняет небольшие шансы опередить Украину в текущем рейтинге