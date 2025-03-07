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Лига чемпионов
07 марта 2025, 20:23 | Обновлено 07 марта 2025, 20:45
1171
4

Таблица коэффициентов. Словения обошла Украину на старте нового сезона

Румыния сохраняет небольшие шансы опередить Украину в текущем рейтинге

07 марта 2025, 20:23 | Обновлено 07 марта 2025, 20:45
1171
4
Таблица коэффициентов. Словения обошла Украину на старте нового сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Словенская команда Целе

В середине недели состоялись первые поединки 1/8 финала трех еврокубковых турниров.

Некоторые изменения произошли в таблице коэффициентов УЕФА.

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Словения обошла Украину в таблице коэффициентов УЕФА, определяющей стартовые позиции стран в сезоне 2025/26. Словенская команда Целе одержала победу над швейцарским Лугано (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. Это позволило словенцам опередить Украину и получить минимальный отрыв в 0.118 балла.

Победа словенского клуба привела к тому, что Украина оказалась на ступеньку ниже на старте нового сезона. Таблица примет окончательный вид перед стартом еврокампании 2025/26, и Словения уже в ближайшие недели может нарастить перевес.

Таким образом, на старте сезона 2025/26 Украина начнет борьбу с 28-й позиции (17.600). Ближайшие преследователи: Азербайджан отстает на 0.475 балла, Болгария – на 1.725 балла.

Финишная позиция Украины в таблице по итогам сезона 2024/25 остается неизвестной – пока что сине-желтые занимают 23-е место (24.400 балла).

Румыния не сможет обойти Украину по итогам 1/8 финала. Клуб ФКСБ (Стяуа) из Бухареста проиграл первый матч 1/8 финала Лиги Европы французскому Лиону (1:3), что делает невозможной для Румынии выполнить задачу – опередить Украину уже на этой стадии. Если румыны не смогут пройти дальше, они останутся позади Украины. Однако в случае камбэка ФКСБ такой шанс появится в следующих раундах.

Ответные матчи 1/8 финала еврокубков состоятся на следующей неделе, с 11 до 13 марта.

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

​Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Клубный рейтинг УЕФА 2025

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 4
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Gargantua81
там сбсн Россия обошла, что напоминает анекдот о тренировках с тумбами, в результате которых тумбы выиграли.
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0
Prokop_Andriy
думали нема куди нижче впасти, але помилялися...
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0
писькотряс
Потужность зашкаливает ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
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-1
Oleksandr
Фіаско немає меж 🤬
Наступного сезону Динамо в кваліфікації ЛЧ 🤮 - 34 місце в ЛЄ, буде в ЛЧ - куди і так не попаде. 
Шахтар, Олександрія у ЛК - ці хоч якісь очки ще візьмуть, але чи буде більше очок ні ж у цьому сезоні? Думаю явно ні. 
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-1
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