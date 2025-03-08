Дженоа сыграл вничью с Кальяри. Малиновский вышел на замену во втором тайме
В турнирной таблице «Дженоа» с 32 очками занимает 12-е место
В матче 28-го тура чемпионата Италии «Кальяри» и «Дженоа» сыграли вничью 1:1).
Хавбек Бенито Виола на 18-й минуте открыл счет для хозяев поля. Гости отыгрались сразу после перерыва, когда забил Максвелл Корне.
Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на замену у гостей во втором тайме, на 75-й минуте. Он провел длительное время без футбола из-за травмы ноги.
«Дженоа» с 32 очками занимает 12-е место, а «Кальяри» идет на 15-й позиции (26 баллов).
Серия А. 28-й тур, 7 марта
Кальяри – Дженоа – 1:1
Голы: Виола, 18 – Корне, 47
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