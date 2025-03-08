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  4. Дженоа сыграл вничью с Кальяри. Малиновский вышел на замену во втором тайме
Чемпионат Италии
Кальяри
07.03.2025 21:45 – FT 1 : 1
Дженоа
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Италия
08 марта 2025, 00:23 | Обновлено 08 марта 2025, 00:30
87
0

Дженоа сыграл вничью с Кальяри. Малиновский вышел на замену во втором тайме

В турнирной таблице «Дженоа» с 32 очками занимает 12-е место

08 марта 2025, 00:23 | Обновлено 08 марта 2025, 00:30
87
0
Дженоа сыграл вничью с Кальяри. Малиновский вышел на замену во втором тайме
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В матче 28-го тура чемпионата Италии «Кальяри» и «Дженоа» сыграли вничью 1:1).

Хавбек Бенито Виола на 18-й минуте открыл счет для хозяев поля. Гости отыгрались сразу после перерыва, когда забил Максвелл Корне.

Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на замену у гостей во втором тайме, на 75-й минуте. Он провел длительное время без футбола из-за травмы ноги.

«Дженоа» с 32 очками занимает 12-е место, а «Кальяри» идет на 15-й позиции (26 баллов).

Серия А. 28-й тур, 7 марта

Кальяри – Дженоа – 1:1

Голы: Виола, 18 – Корне, 47

Видео голов и обзор матча

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Максвелл Корне (Дженоа).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Виола (Кальяри).
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Серия A Дженоа Кальяри чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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