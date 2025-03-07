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Чемпионат Италии
Кальяри
07.03.2025 21:45 – перерыв 1 : 0
Дженоа
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Италия
07 марта 2025, 21:40 | Обновлено 07 марта 2025, 21:58
430
1

Выйдет ли Малиновский? Назван стартовый состав Дженоа на матч с Кальяри

7 марта в 21:45 проходит поединок 28-го тура итальянской Серии А

07 марта 2025, 21:40 | Обновлено 07 марта 2025, 21:58
430
1
Выйдет ли Малиновский? Назван стартовый состав Дженоа на матч с Кальяри
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

7 марта в 21:45 проходит матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Кальяри» и «Дженоа».

Наставники команд определились со стартовыми составами.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский заявлен в резервном составе гостей.

Руслан пропустил длительный период из-за травмы ноги.

Стартовые составы на матч Кальяри и Дженоа

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Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу стартовые составы Руслан Малиновский Кальяри
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Mark4854590
Сподіваюсь, у Маліновського вийде повернути собі місце в основі
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