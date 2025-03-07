Выйдет ли Малиновский? Назван стартовый состав Дженоа на матч с Кальяри
7 марта в 21:45 проходит поединок 28-го тура итальянской Серии А
7 марта в 21:45 проходит матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Кальяри» и «Дженоа».
Наставники команд определились со стартовыми составами.
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Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский заявлен в резервном составе гостей.
Руслан пропустил длительный период из-за травмы ноги.
Стартовые составы на матч Кальяри и Дженоа
Così in campo per #CagliariGenoa 👇 pic.twitter.com/XxZiABrP9r— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) March 7, 2025
⤵️ LINE UP #CagliariGenoa pic.twitter.com/MTffiz1H1U— Genoa CFC (@GenoaCFC) March 7, 2025
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