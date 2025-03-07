Выйдет ли Малиновский? Назван стартовый состав Дженоа на матч с Кальяри

7 марта в 21:45 проходит матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Кальяри» и «Дженоа».

Наставники команд определились со стартовыми составами.

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Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский заявлен в резервном составе гостей.

Руслан пропустил длительный период из-за травмы ноги.

Стартовые составы на матч Кальяри и Дженоа