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  4. Игра на результат. Александрия в Ковалевке обыграла Колос
Премьер-лига
Колос Ковалевка
07.03.2025 15:30 – FT 0 : 1
Александрия
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Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 17:21 | Обновлено 07 марта 2025, 18:04
608
4

Игра на результат. Александрия в Ковалевке обыграла Колос

Ковалевцы проиграли третью игру подряд

07 марта 2025, 17:21 | Обновлено 07 марта 2025, 18:04
608
4
Игра на результат. Александрия в Ковалевке обыграла Колос
ФК Александрия

В Ковалевке состоялся поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Колос» и «Александрия». Обе команды подошли к очной дуэли не в лучшем настроении. «Желто-черные» в прошлом туре уступили донецкому «Шахтеру» со счетом 0:3, а ковалевцы и вовсе проиграли два матча после зимнего перерыва.

Поединок начался с опасного момента у ворот хозяев поля, когда Цара из центра штрафной несильно пробил в угол, и Пахолюк сыграл надежно. Александрийцы больше владели мячом и пытались оказывать давления на защитные построения «Колоса» за счет прессинга. У ковалевцев контригра не клеилась: они практически не приближались к штрафной соперников. При этом футболисты обеих команд часто грешили неточными передачами.

Осторожная игра с редкими подходами к штрафным наблюдалась почти весь первый тайм. Но перед перерывом гости активизировались, а ковалевцы к этому оказались не готовы. И за этот коротки промежуток времени «желто-черные» могли снять вопросы о победителе противостояния. Сначала Филиппов в штрафной соперников разобрался с Красничи, но пробил несильно, и Пахолюк среагировал. Вскоре прострел Цары точным низовым ударом замкнул Шепелев, открыв счет. Сам Цара к голевой передаче мог добавить результативный удар, но с линии штрафной попал в штангу. Опасным был и удар со штрафного от Скорко, с которым справился Пахолюк.

В начале второй половины встречи, как и на первых минутах поединка, еще один момент упустил Цара: из центра штрафной албанец пробил несильно. Ковалевцы более активно старались переходить на половину поля «Александрии», но с конструктивным построением атак у них возникали проблемы. Удар Ррапая после розыгрыша штрафного так и остался единственным ударом в створ ворот за матч для «Колоса».

Александрийцы действовали по счету, который их полностью устраивал. И все же, хозяева поля могли вырвать ничью. Одна из атак «Колоса» завершилась навесом Цурикова на голову Боливару, и венесуэлец не попал в ворота. Александрийцы пытались угрожать ударами из-за пределов штрафной, которые не достигали цели.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу «Александрии». В следующем туре команда Руслана Ротаня будет принимать «Оболонь», а «Колос» проведет гостевой матч с ЛНЗ.

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Колос» – «Александрия» – 0:1

Гол: Шепелев (42)

Предупреждение: Цуриков (36)

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, В.Бондаренко, Красничи, Козик, Демченко, Гагнидзе, Алефиренко, Ррапай (Ковталюк, 67), Третьяков (Р.Кузик, 77), Боливар

«Александрия»: Ермаков, Мартынюк, Кампос, Шабанов, Скорко (Копына, 79), Калюжный, Мишнев (Козак, 74), Шепелев, Цара (Матеус, 79), Безерра, Филиппов (Кулаков, 79)

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

Стадион «Колос» (Ковалевка)

КОЛОС – АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Александрия отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 4
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Remark
Тепло сьогодні: в Олександрії +4, а в Києві аж +10!
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+2
Pavel_i_CO
Бажаю Шепелєву завоювати срібні медалі цього сезону)
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+1
apepa
Петраков новый тренер Колоса. Скрыньте!
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-2
писькотряс
Это плохо для Шахтера ☝️ Надо было чтобы Александрия  с Колосом обменялись кук анчиками и сыграли вничью ☝️ А еще было бы лучше чтобы Колос победил ☝️
Ответить
-3
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