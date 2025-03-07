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  4. Колос – Александрия – 0:1. Первый мяч экс-динамовца. Видео голов и обзор
Премьер-лига
Колос Ковалевка
07.03.2025 15:30 – FT 0 : 1
Александрия
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Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 17:44 | Обновлено 07 марта 2025, 17:45
752
1

Колос – Александрия – 0:1. Первый мяч экс-динамовца. Видео голов и обзор

7 марта состоялся матч 20-го тура УПЛ

07 марта 2025, 17:44 | Обновлено 07 марта 2025, 17:45
752
1
Колос – Александрия – 0:1. Первый мяч экс-динамовца. Видео голов и обзор
УПЛ

В пятницу, 7 марта, состоялся матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором встретились «Колос» и «Александрия».

Команды сыграли на стадионе «Колос» в Ковалевке. Победу со счетом 1:0 одержали гости.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче забил полузащитник Владимир Шепелев, для которого этот гол стал первым после зимнего перехода из киевского «Динамо» в «Александрию».

Украинская премьер-лига, 20-й тур. 7 марта
Колос – Александрия – 0:1
Гол: Шепелев, 43

Видеообзор

ГОЛ, 0:1! Шепелев, 43 мин.

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Шепелев (Александрия).
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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Александрия Владимир Шепелев видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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wojsergivan
интересно за сколько лямов александрия сдала кротам игру?
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