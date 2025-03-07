Колос – Александрия – 0:1. Первый мяч экс-динамовца. Видео голов и обзор
7 марта состоялся матч 20-го тура УПЛ
В пятницу, 7 марта, состоялся матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором встретились «Колос» и «Александрия».
Команды сыграли на стадионе «Колос» в Ковалевке. Победу со счетом 1:0 одержали гости.
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Единственный гол в матче забил полузащитник Владимир Шепелев, для которого этот гол стал первым после зимнего перехода из киевского «Динамо» в «Александрию».
Украинская премьер-лига, 20-й тур. 7 марта
Колос – Александрия – 0:1
Гол: Шепелев, 43
Видеообзор
ГОЛ, 0:1! Шепелев, 43 мин.
События матча
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