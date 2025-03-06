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Премьер-лига
Колос Ковалевка
07.03.2025 15:30 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 21:27 |
84
0

Колос – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 20-го тура Украинской Премьер-лиги

06 марта 2025, 21:27 |
84
0
Колос – Александрия. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В пятницу, 7 марта, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Александрия». Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», игра начнется в 15:30.

Александрийская команда заниает второе место турнирной таблицы. В прошлом туре подопечные Руслана Ротаня потерпели болезненное поражение в матче против «Шахтера» со счетом 0:3. Ковалевцы в текущем сезоне ведут борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. После возобновления чемпионата «Колос» проиграл два поединка, уступив «Черноморцу» (1:2) и «Вересу» (1:2). В первом круге «Александрия» обыграла ковалевцев со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Колос Ковалевка
7 марта 2025 -
15:30
Александрия
Победа Александрии 2.04 Сделать ставку
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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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