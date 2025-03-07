Турнирная таблица УПЛ. Александрия выиграла и на 4 очка опережает Шахтер
Горняки имеют одну игра в запасе с отставанием в 10 пунктов от Динамо
С 6 по 8 марта проходят поединки 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Вечером 7 марта состоялись 3 матча. Еще одна игра, Ингулец – Рух, запланирована на 8 марта.
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Киевское Динамо продолжает уверенно лидировать с 50 баллами.
Александрия (44) обыграла Колос (1:0) и на 4 очка опережает Шахтер (40), который имеет одну игру в запасе.
Топ-7 УПЛ: Динамо Киев (50), Александрия (44), Шахтер (40), Полесье (34), Кривбасс (32), Заря, Карпаты (по 28).
Внизу турнирной таблицы находятся: Колос, Оболонь, Ворскла (по 18), Черноморец (15), Ингулец (12).
Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ Украинская Премьер-лига. 20-й тур
6 марта (четверг)
- 13:00. Ворскла – Карпаты – 0:0
- 13:00. Полесье – Черноморец – 3:1
- 15:30. ЛНЗ – Динамо – 1:2
- 18:00. Шахтер – Кривбасс – 1:1
7 марта (пятница)
- 13:00. Левый Берег – Верес – 2:0
- 15:30. Колос – Александрия – 0:1
- 18:00. Заря – Оболонь – 2:1
8 марта (суббота)
- 15:30. Ингулец – Рух
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|20
|15
|5
|0
|42 - 13
|50
|2
|Александрия
|20
|13
|5
|2
|29 - 16
|44
|3
|Шахтер Донецк
|19
|12
|4
|3
|46 - 16
|40
|4
|Полесье
|20
|9
|7
|4
|28 - 17
|34
|5
|Кривбасс
|19
|9
|5
|5
|23 - 19
|32
|6
|Заря
|19
|9
|1
|9
|23 - 23
|28
|7
|Карпаты Львов
|20
|8
|4
|8
|23 - 23
|28
|8
|Верес
|20
|6
|7
|7
|22 - 27
|25
|9
|Рух Львов
|19
|5
|8
|6
|21 - 17
|23
|10
|Левый берег
|20
|6
|4
|10
|12 - 21
|22
|11
|ЛНЗ Черкассы
|20
|6
|4
|10
|20 - 29
|22
|12
|Колос Ковалевка
|20
|3
|9
|8
|13 - 17
|18
|13
|Оболонь
|20
|4
|6
|10
|12 - 31
|18
|14
|Ворскла
|20
|4
|6
|10
|16 - 27
|18
|15
|Черноморец
|20
|4
|3
|13
|14 - 30
|15
|16
|Ингулец
|18
|2
|6
|10
|14 - 32
|12
📊 Инфографика
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