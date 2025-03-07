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Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 22:55 | Обновлено 07 марта 2025, 23:01
525
1

Турнирная таблица УПЛ. Александрия выиграла и на 4 очка опережает Шахтер

Горняки имеют одну игра в запасе с отставанием в 10 пунктов от Динамо

07 марта 2025, 22:55 | Обновлено 07 марта 2025, 23:01
525
1
Турнирная таблица УПЛ. Александрия выиграла и на 4 очка опережает Шахтер
УПЛ

С 6 по 8 марта проходят поединки 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Вечером 7 марта состоялись 3 матча. Еще одна игра, Ингулец – Рух, запланирована на 8 марта.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо продолжает уверенно лидировать с 50 баллами.

Александрия (44) обыграла Колос (1:0) и на 4 очка опережает Шахтер (40), который имеет одну игру в запасе.

Топ-7 УПЛ: Динамо Киев (50), Александрия (44), Шахтер (40), Полесье (34), Кривбасс (32), Заря, Карпаты (по 28).

Внизу турнирной таблицы находятся: Колос, Оболонь, Ворскла (по 18), Черноморец (15), Ингулец (12).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 20-й тур

6 марта (четверг)

  • 13:00. Ворскла – Карпаты – 0:0
  • 13:00. Полесье – Черноморец – 3:1
  • 15:30. ЛНЗ – Динамо – 1:2
  • 18:00. Шахтер – Кривбасс – 1:1

7 марта (пятница)

  • 13:00. Левый Берег – Верес – 2:0
  • 15:30. Колос – Александрия – 0:1
  • 18:00. Заря – Оболонь – 2:1

8 марта (суббота)

  • 15:30. Ингулец – Рух

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 20 15 5 0 42 - 13 50
2 Александрия 20 13 5 2 29 - 16 44
3 Шахтер Донецк 19 12 4 3 46 - 16 40
4 Полесье 20 9 7 4 28 - 17 34
5 Кривбасс 19 9 5 5 23 - 19 32
6 Заря 19 9 1 9 23 - 23 28
7 Карпаты Львов 20 8 4 8 23 - 23 28
8 Верес 20 6 7 7 22 - 27 25
9 Рух Львов 19 5 8 6 21 - 17 23
10 Левый берег 20 6 4 10 12 - 21 22
11 ЛНЗ Черкассы 20 6 4 10 20 - 29 22
12 Колос Ковалевка 20 3 9 8 13 - 17 18
13 Оболонь 20 4 6 10 12 - 31 18
14 Ворскла 20 4 6 10 16 - 27 18
15 Черноморец 20 4 3 13 14 - 30 15
16 Ингулец 18 2 6 10 14 - 32 12
Полная таблица

📊 Инфографика

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу статистические расклады Динамо Киев Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Ингулец выбор редакции Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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WalterBlack
Головне набрати темп. Надалі можливо буде якась осічка Динамо, а там і можливе чемпіонство
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