Турнирная таблица УПЛ. Александрия выиграла и на 4 очка опережает Шахтер

С 6 по 8 марта проходят поединки 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Вечером 7 марта состоялись 3 матча. Еще одна игра, Ингулец – Рух, запланирована на 8 марта.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо продолжает уверенно лидировать с 50 баллами.

Александрия (44) обыграла Колос (1:0) и на 4 очка опережает Шахтер (40), который имеет одну игру в запасе.

Топ-7 УПЛ: Динамо Киев (50), Александрия (44), Шахтер (40), Полесье (34), Кривбасс (32), Заря, Карпаты (по 28).

Внизу турнирной таблицы находятся: Колос, Оболонь, Ворскла (по 18), Черноморец (15), Ингулец (12).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 20-й тур

6 марта (четверг)

13:00. Ворскла – Карпаты – 0:0

13:00. Полесье – Черноморец – 3:1

– Черноморец – 3:1 15:30. ЛНЗ – Динамо – 1:2

– 1:2 18:00. Шахтер – Кривбасс – 1:1

7 марта (пятница)

13:00. Левый Берег – Верес – 2:0

– Верес – 2:0 15:30. Колос – Александрия – 0:1

– 0:1 18:00. Заря – Оболонь – 2:1

8 марта (суббота)

15:30. Ингулец – Рух

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Динамо Киев 20 15 5 0 42 - 13 50 2 Александрия 20 13 5 2 29 - 16 44 3 Шахтер Донецк 19 12 4 3 46 - 16 40 4 Полесье 20 9 7 4 28 - 17 34 5 Кривбасс 19 9 5 5 23 - 19 32 6 Заря 19 9 1 9 23 - 23 28 7 Карпаты Львов 20 8 4 8 23 - 23 28 8 Верес 20 6 7 7 22 - 27 25 9 Рух Львов 19 5 8 6 21 - 17 23 10 Левый берег 20 6 4 10 12 - 21 22 11 ЛНЗ Черкассы 20 6 4 10 20 - 29 22 12 Колос Ковалевка 20 3 9 8 13 - 17 18 13 Оболонь 20 4 6 10 12 - 31 18 14 Ворскла 20 4 6 10 16 - 27 18 15 Черноморец 20 4 3 13 14 - 30 15 16 Ингулец 18 2 6 10 14 - 32 12 Полная таблица

📊 Инфографика