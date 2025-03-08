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Товарищеские матчи
Ужгород
08.03.2025 10:00 - : -
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
08 марта 2025, 05:23 | Обновлено 08 марта 2025, 05:44
6
0

Ужгород – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 марта в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча

08 марта 2025, 05:23 | Обновлено 08 марта 2025, 05:44
6
0
Ужгород – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Буковина

Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах.

8 марта в 10:00 встречаются Ужгород и Буковина Черновцы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды играют за зимних сборах в Закарпатье.

Буковина выступает в чемпионской группе Первой лиги и ведет борьбу за выход в УПЛ.

Ужгород – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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товарищеские матчи Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Ужгород
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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