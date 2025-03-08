Украина. Первая лига08 марта 2025, 05:23 | Обновлено 08 марта 2025, 05:44
6
0
Ужгород – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 марта в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча
08 марта 2025, 05:23 | Обновлено 08 марта 2025, 05:44
6
0
Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах.
8 марта в 10:00 встречаются Ужгород и Буковина Черновцы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды играют за зимних сборах в Закарпатье.
Буковина выступает в чемпионской группе Первой лиги и ведет борьбу за выход в УПЛ.
Ужгород – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 марта 2025, 18:25 116
Тренер определился с заявкой на матчи с Бельгией
Футбол | 08 марта 2025, 04:31 0
У Криштиану и Джорджины проблемы
Футбол | 07.03.2025, 23:23
Футбол | 07.03.2025, 09:42
Футбол | 07.03.2025, 19:51
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.03.2025, 00:06 4
07.03.2025, 07:47 4
06.03.2025, 16:56 10
06.03.2025, 20:53
06.03.2025, 08:26 8
06.03.2025, 09:01
06.03.2025, 20:08 2
06.03.2025, 07:50 2