Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах.

8 марта в 10:00 встречаются Ужгород и Буковина Черновцы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды играют за зимних сборах в Закарпатье.

Буковина выступает в чемпионской группе Первой лиги и ведет борьбу за выход в УПЛ.

Ужгород – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция