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Ужгород
08.03.2025 10:00 – FT 1 : 2
Буковина
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Украина. Первая лига
08 марта 2025, 16:14 | Обновлено 08 марта 2025, 16:25
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0

Ужгород – Буковина – 1:2. Видео голов и обзор матча

Команды провели контрольный матч в Ужгороде

08 марта 2025, 16:14 | Обновлено 08 марта 2025, 16:25
75
0
Ужгород – Буковина – 1:2. Видео голов и обзор матча
ФК Буковина

«Буковина» и ФК «Ужгород» готовятся ко второй части сезона. Команды провели спарринг на резервном поле стадиона «Авангард».

«Буковина» с первых минут пошла в атаку и стала активно использовать фланги. Однако игрокам ФК «Ужгород» удавалось сдерживать атаки соперника.

В перерыве тренерский штаб «Буковины» провел 10 замен и пратически полностью обновил состав. На 50-й минуте Андрей Андрейчук ворвался в штрафную площадь ФК «Ужгород» и перебросил голкипера.

ФК «Ужгород» отыгрался на 74-й минуте благодаря голу Богдана Степанова. Все же «Буковине» удалось вырвать победу. Даниил Голуб с левого края вратарской отправил мяч в дальний угол.

8 марта. Контрольный матч. Ужгород, стадион «Авангард» (искусственное поле)

ФК «Ужгород» – «Буковина» – 1:2

Голы: Степанов (74) – Андрейчук (50), Голуб (86).

ФК «Ужгород» (стартовый состав): Коцан, Вовкунович, Ильчук (К), Вашкеба, Мукомела, Шух, Эмере, Антошин, Кичун, Богомаз, Коваленко.

Запасные: Гливка, Смокоровский, Цыбик, Гаврилец, Марюхнич, Цигак, Немецков, Попович.

«Буковина»: Каневцев (Пономаренко, 61), Солдат (Шинкаренко, 46), Бусько (Лопыренок, 46), Безуглый (Прокопчук, 46), Морговский (Рудавский, 46), Кольцов (К) (Хамелюк, 46), Плакса (Стецюра, 46), Игрок на просмотре (Килевый, 46), Тищенко (Скицко, 46), Бодня (Голуб, 46), Бойчук (Андрейчук, 46).

Запасные: Пономаренко, Погорелый, Балан, Илика.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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