«Элина может» Стаховский оценил потенциал Свитолиной возглавить рейтинг WTА
Сергей верит в успех именитой украинки
Известный украинский теннисист Сергей Стаховский оценил нынешний потенциал Элины Свитолиной, заговорив о возвращении украинки на вершину рейтинга WTA.
– Что можете сказать о нынешнем спортивном потенциале Свитолиной? Сможет ли Элина, как наша главная теннисная звезда, подняться на мировую вершину рейтинга, о чем мечтают многие болельщики?
– Напомню, Элина уже была третьей в мире по рейтингу. Она также выигрывала женский «Мастерс». Это турнир, где собираются восемь лучших теннисисток мира по итогам года.
Если говорить о потенциале Свитолиной – он уже у нее есть. Мы знаем, что Элина может. И в этом году Свитолина уже дошла до четвертьфинала Australian Open.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина успешно стартовала на престижном турнире в Индиан-Уэллс.
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