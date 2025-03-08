«Элина может» Стаховский оценил потенциал Свитолиной возглавить рейтинг WTА

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский оценил нынешний потенциал Элины Свитолиной, заговорив о возвращении украинки на вершину рейтинга WTA.

– Что можете сказать о нынешнем спортивном потенциале Свитолиной? Сможет ли Элина, как наша главная теннисная звезда, подняться на мировую вершину рейтинга, о чем мечтают многие болельщики?

– Напомню, Элина уже была третьей в мире по рейтингу. Она также выигрывала женский «Мастерс». Это турнир, где собираются восемь лучших теннисисток мира по итогам года.

Если говорить о потенциале Свитолиной – он уже у нее есть. Мы знаем, что Элина может. И в этом году Свитолина уже дошла до четвертьфинала Australian Open.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина успешно стартовала на престижном турнире в Индиан-Уэллс.