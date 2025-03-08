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  4. «Элина может» Стаховский оценил потенциал Свитолиной возглавить рейтинг WTА
WTA
08 марта 2025, 11:12 |
237
0

«Элина может» Стаховский оценил потенциал Свитолиной возглавить рейтинг WTА

Сергей верит в успех именитой украинки

08 марта 2025, 11:12 |
237
0
«Элина может» Стаховский оценил потенциал Свитолиной возглавить рейтинг WTА
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский оценил нынешний потенциал Элины Свитолиной, заговорив о возвращении украинки на вершину рейтинга WTA.

– Что можете сказать о нынешнем спортивном потенциале Свитолиной? Сможет ли Элина, как наша главная теннисная звезда, подняться на мировую вершину рейтинга, о чем мечтают многие болельщики?

– Напомню, Элина уже была третьей в мире по рейтингу. Она также выигрывала женский «Мастерс». Это турнир, где собираются восемь лучших теннисисток мира по итогам года.

Если говорить о потенциале Свитолиной – он уже у нее есть. Мы знаем, что Элина может. И в этом году Свитолина уже дошла до четвертьфинала Australian Open.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина успешно стартовала на престижном турнире в Индиан-Уэллс.

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Элина Свитолина Сергей Стаховский WTA
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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