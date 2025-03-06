Испания06 марта 2025, 22:58 |
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Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 марта в 22:00 поединок 27-го тура испанской Ла Лиги
06 марта 2025, 22:58 |
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В субботу, 8 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Осасуна».
Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона – ОсасунаСмотреть трансляцию
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