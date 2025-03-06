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Чемпионат Испании
Барселона
08.03.2025 22:00 - : -
Осасуна
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Испания
06 марта 2025, 22:58 |
29
0

Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 марта в 22:00 поединок 27-го тура испанской Ла Лиги

06 марта 2025, 22:58 |
29
0
Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

В субботу, 8 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Осасуна».

Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Барселона – Осасуна
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Барселона Осасуна чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Барселона - Осасуна
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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