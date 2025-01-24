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Australian Open
24 января 2025, 09:01 |
467
0

ДЖОКОВИЧ: Последний ли это Aus Open и буду ли продолжать работу с Марреем?

Новак провел пресс-конференцию после поражения Александру Звереву в полуфинале АО-25

24 января 2025, 09:01 |
467
0
ДЖОКОВИЧ: Последний ли это Aus Open и буду ли продолжать работу с Марреем?
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей и Новак Джокович

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (АТР 7) провел пресс-конференцию после отказа продолжать полуфинал Aus Open против Александра Зверева:

«Последний ли это Australian Open? Не знаю. Такой шанс есть. Надо просто посмотреть, как пройдет сезон.

Булу ли продолжать работу с Марреем? Не знаю. Мы оба разочарованы тем, что только что произошло, поэтому пока не говорили о будущем.

Безусловно, я поговорю с Энди, поблагодарю его за то, что он был здесь со мной. Поделюсь своими впечатлениями о работе – которые, конечно, положительные. Узнаю его мнение. И дальше мы будем двигаться. Сейчас трудно переключиться, перевернуть страницу и говорить о дальнейших шагах. Нам обоим нужно остыть».

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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