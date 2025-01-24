Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open

24 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 стартовал полуфинальный матч между Новаком Джоковичем (Сербия, ATP 7) и Александром Зверевым (Германия, ATP 2).

Зверев выиграл первый сет на тай-брейке, после чего Ноле отказался продолжать поединок. Игра завершилась за 1 час и 22 минуты.

Australian Open 2025. 1/2 финала

Новак Джокович (Сербия) [7] – Александр Зверев (Германия) [2] – 6:7 (5:7)

Это была 13-я встреча соперников. Зверев выиграл пятое очное противостояние.

Новак не сумел продолжить поединок из-за травмы левого бедра, из-за чего брал медицинский тайм-аут еще в четвертьфинале против Карлоса Алькараса. Во время поединка со Зверевым Новак принимал обезболивающие.

Зверев в третий раз в карьере вышел в финал турнира Grand Slam и впервые в Мельбурне. Александр проиграл оба предыдущих решающих матча на слэмах. На US Open 2020 он уступил Доминику Тиму, а на Ролан Гаррос 2024 – Карлоса Алькарасу.

Соперник Зверева в финале AO-2025 определится в игре Янник Синнер (Италия, ATP 1) – Бен Шелтон (США, ATP 20).

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев и Новак Джокович