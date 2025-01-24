Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Новак проиграл Александру первый сет на тай-брейке и снялся с поединка
24 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 стартовал полуфинальный матч между Новаком Джоковичем (Сербия, ATP 7) и Александром Зверевым (Германия, ATP 2).
Зверев выиграл первый сет на тай-брейке, после чего Ноле отказался продолжать поединок. Игра завершилась за 1 час и 22 минуты.
Australian Open 2025. 1/2 финала
Новак Джокович (Сербия) [7] – Александр Зверев (Германия) [2] – 6:7 (5:7)
Это была 13-я встреча соперников. Зверев выиграл пятое очное противостояние.
Новак не сумел продолжить поединок из-за травмы левого бедра, из-за чего брал медицинский тайм-аут еще в четвертьфинале против Карлоса Алькараса. Во время поединка со Зверевым Новак принимал обезболивающие.
Зверев в третий раз в карьере вышел в финал турнира Grand Slam и впервые в Мельбурне. Александр проиграл оба предыдущих решающих матча на слэмах. На US Open 2020 он уступил Доминику Тиму, а на Ролан Гаррос 2024 – Карлоса Алькарасу.
Соперник Зверева в финале AO-2025 определится в игре Янник Синнер (Италия, ATP 1) – Бен Шелтон (США, ATP 20).
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