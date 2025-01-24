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Australian Open
24 января 2025, 07:25 | Обновлено 24 января 2025, 07:44
2290
2

Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open

Новак проиграл Александру первый сет на тай-брейке и снялся с поединка

24 января 2025, 07:25 | Обновлено 24 января 2025, 07:44
2290
2
Матч Джокович – Зверев завершен досрочно. Известен первый финалист Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев и Новак Джокович

24 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 стартовал полуфинальный матч между Новаком Джоковичем (Сербия, ATP 7) и Александром Зверевым (Германия, ATP 2).

Зверев выиграл первый сет на тай-брейке, после чего Ноле отказался продолжать поединок. Игра завершилась за 1 час и 22 минуты.

Australian Open 2025. 1/2 финала

Новак Джокович (Сербия) [7] – Александр Зверев (Германия) [2] – 6:7 (5:7)

Это была 13-я встреча соперников. Зверев выиграл пятое очное противостояние.

Новак не сумел продолжить поединок из-за травмы левого бедра, из-за чего брал медицинский тайм-аут еще в четвертьфинале против Карлоса Алькараса. Во время поединка со Зверевым Новак принимал обезболивающие.

Зверев в третий раз в карьере вышел в финал турнира Grand Slam и впервые в Мельбурне. Александр проиграл оба предыдущих решающих матча на слэмах. На US Open 2020 он уступил Доминику Тиму, а на Ролан Гаррос 2024 – Карлоса Алькарасу.

Соперник Зверева в финале AO-2025 определится в игре Янник Синнер (Италия, ATP 1) – Бен Шелтон (США, ATP 20).

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев и Новак Джокович
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
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Александр Зверев Новак Джокович Australian Open 2025 травма травма бедра
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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сергей богданов
Уже организм деда не вывозит двухнедельные баталии, пора заканчивать потихоньку 
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Serhii P.
Не вистачило сил сербу на весь турнір. Вік дається взнаки. Певно, вже титулів на Гренд слемах у нього вже не буде. 
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