Янник Синнер – Бен Шелтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Australian Open 2025 24 января в 10:30
24 января лидер мирового рейтинга Янник Синнер (Италия, ATP 1) продолжит защиту прошлогоднего трофея на Открытом чемпионате Австралии 2025.
В полуфинале итальянец сыграет против американца Бена Шелтона (АТР 20). Поединок пройдет 1-м запуском ночной сессии на Rod Laver Arena. Ориентировочное время начала игры – 10:30.
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Это будет шестая встреча соперников. Счет 4:1 в пользу Синнера.
Победитель противостояния сыграет в финале либо против Новака Джоковича, либо Александра Зверева.
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