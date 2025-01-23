Янник Синнер – Бен Шелтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 января лидер мирового рейтинга Янник Синнер (Италия, ATP 1) продолжит защиту прошлогоднего трофея на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В полуфинале итальянец сыграет против американца Бена Шелтона (АТР 20). Поединок пройдет 1-м запуском ночной сессии на Rod Laver Arena. Ориентировочное время начала игры – 10:30.

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Это будет шестая встреча соперников. Счет 4:1 в пользу Синнера.

Победитель противостояния сыграет в финале либо против Новака Джоковича, либо Александра Зверева.

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