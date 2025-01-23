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  4. Янник Синнер – Бен Шелтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
23 января 2025, 22:49 |
92
0

Янник Синнер – Бен Шелтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Australian Open 2025 24 января в 10:30

23 января 2025, 22:49 |
92
0
Янник Синнер – Бен Шелтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

24 января лидер мирового рейтинга Янник Синнер (Италия, ATP 1) продолжит защиту прошлогоднего трофея на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В полуфинале итальянец сыграет против американца Бена Шелтона (АТР 20). Поединок пройдет 1-м запуском ночной сессии на Rod Laver Arena. Ориентировочное время начала игры – 10:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет шестая встреча соперников. Счет 4:1 в пользу Синнера.

Победитель противостояния сыграет в финале либо против Новака Джоковича, либо Александра Зверева.

📺 Видеотрансляция

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Янник Синнер Бен Шелтон смотреть онлайн Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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