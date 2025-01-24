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  4. Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
Australian Open
24 января 2025, 08:28 |
2211
0

Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open

24 января Новак снялся с поединка против Александра Зверев после проигранного первого сета

24 января 2025, 08:28 |
2211
0
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

37-летний сербский теннисист Новак Джокович (АТР 7) на пресс-конференции объяснил, почему снялся с матча 1/2 финала Australian Open 2025 против Александра Зверева (Германия, ATP 2) после проигранного первого сета на тай-брейке:

«По-моему, я очень хорошо играл – лучше всего за последние 12 месяцев. Если бы я был физически здоров, у меня были хорошие шансы.

Конечно, сегодня мне бы не было просто, даже если бы я не был травмирован. Но, по-моему, я очень хорошо бил по мячу. По игре я могу извлечь много положительных моментов. Полуфинал – хороший результат с учетом обстоятельств. Но я им не удовлетворен. Я всегда стремлюсь к максимуму – финалу и борьбе за трофей.

Если бы я выиграл первый сет, возможно, попробовал бы сыграть ещё несколько геймов, не знаю. Становилось все хуже и хуже… Это разрыв мышцы. Два года назад я лучше справлялся с этим на корте, это не так сильно меня беспокоило. В этот раз все было наоборот».

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Новак Джокович Александр Зверев травма травма бедра Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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