Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open

37-летний сербский теннисист Новак Джокович (АТР 7) на пресс-конференции объяснил, почему снялся с матча 1/2 финала Australian Open 2025 против Александра Зверева (Германия, ATP 2) после проигранного первого сета на тай-брейке:

«По-моему, я очень хорошо играл – лучше всего за последние 12 месяцев. Если бы я был физически здоров, у меня были хорошие шансы.

Конечно, сегодня мне бы не было просто, даже если бы я не был травмирован. Но, по-моему, я очень хорошо бил по мячу. По игре я могу извлечь много положительных моментов. Полуфинал – хороший результат с учетом обстоятельств. Но я им не удовлетворен. Я всегда стремлюсь к максимуму – финалу и борьбе за трофей.

Если бы я выиграл первый сет, возможно, попробовал бы сыграть ещё несколько геймов, не знаю. Становилось все хуже и хуже… Это разрыв мышцы. Два года назад я лучше справлялся с этим на корте, это не так сильно меня беспокоило. В этот раз все было наоборот».